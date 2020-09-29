В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали трилобита

Вадим Карасев

Палеонтологи обнаружили на острове Тасмания неизвестный раньше вид трилобита из рода Gravicalymene, жившего около 450 миллионов лет назад. Они дали ему название Gravicalymene bakeri в честь Томаса Стюарта Бейкера — актера, который прославился исполнением роли Четвертого Доктора в популярном британском фантастическом сериале «Доктор Кто». Трилобит был описан в статье, опубликованной журналом Alcheringa: An Australasian Journal of Palaeontology.

Род Gravicalymene существовал с ордовикского до девонского периода. Он насчитывает семь видов трилобитов, найденных в Европе и Северной Америке. Теперь его представитель впервые обнаружен у древнего материка Восточная Гондвана (Австралазия). Несколько экземпляров Gravicalymene bakeri были собраны из позднеордовикских сланцев группы Гордон на севере Тасмании.

Палеонтолог Патрик Смит (Patrick Smith) из Австралийского музея и Университета Маккуори в Сиднее рассказал, почему он выбрал для трилобита имя британского актера. «Я недостаточно взрослый, чтобы помнить серии с участием Тома Бейкера, которые первоначально транслировались в 1974–1981 годах, — говорит он. — Однако сериал был повторно показан в начале 2000-х, когда я был подростком, и я неукоснительно следил за шоу и пришел к убеждению, что работа в науке обязательно улучшит мир». Любовь к сериалу разделяет и второй автор научной работы Мальте Эбах (Malte Ebach) из Университета Нового Южного Уэльса: «Именно герой "Доктора Кто" и особенно актер Том Бейкер вдохновили меня на исследование мира природы. Так что я рад назвать в его честь трилобита. Моя невестка даже связала по этому случаю точную копию шарфа Доктора».

Согласно сюжету сериала, Доктор — могущественный представитель внеземной расы повелителей времени, который путешествует по пространству и времени при помощи особой машины «ТАРДИС». При угрозе смерти тело Доктора регенерирует, при этом полностью меняется его внешность. Такой сюжетный ход позволяет при необходимости менять исполнителя главной роли. За годы существования сериала (1963–1989 и 2005 – по настоящее время) сменилось тринадцать Докторов. Том Бейкер был четвертым из них. Он особенно полюбился зрителям чудаковатым стилем поведения и необычной одеждой, неотъемлемой частью которой был очень длинный шарф. Актер, которому сейчас исполнилось 86 лет, откликнулся на появление названного в его честь трилобита. Он сообщил, что счастлив этому, и поинтересовался, сможет ли теперь добавить в свою подпись слово «окаменелость».