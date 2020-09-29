В ЕС разблокировали пакет санкций против строителей Керченского моста, — МИД

Влада Некрасова

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Комитет постоянных представителей ЕС принял на официальном уровне анонсированное ранее решение расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности — к строительству Керченского моста.

Об этом написала в своем Twitter первая замглавы МИД Украины Эмине Джеппар.

При этом она поблагодарила представителей ЕС за своевременное и важное решение.

«Благодарна за решение Комитета постоянных представителей ЕС #Coreper расширить перечень подсанкционных лиц и организаций, причастных к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, к незаконному строительству Керченского моста. Ждем соответствующее официальное решение Совета ЕС», — написала Джеппар на своей странице в Twitter.

Напомним, послы ЕС одобрили санкции против двух физических и четырех юридических лиц за строительство Керченского моста — все они участвовали в строительстве этого моста, в июле 2018 года.

Санкции не могли быть приняты из-за того, что были заблокированы Кипром.

Теперь же ограничения вступят в силу после утверждения Советом ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, что санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представитель Украины при ООН Сергей Кислица уверен в том, что Кремль пытается сделать вид, что для него не важны международные санкции, и что он не реагирует на призывы мирового сообщества. Но в действительно все совершенно не так: в России во всех органах власти, в спецслужбах ежедневно работают сотни, если не тысячи специалистов, чтобы решать проблемы, которые возникают и вытекают из реакций международного сообщества на действия Российской Федерации. При этом в мире пока что закрывают глаза на различного рода нарушения со стороны РФ ввиду ее огромной территории и наличия ядерного оружия; но так долго продолжаться не будет.