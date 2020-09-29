В Якутии открылся центр цифрового образования детей «IT-куб»

Алексей Вольцев

В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) открылся центр цифрового образования детей «IT-куб», сообщает Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Это первое учреждение такого формата в регионе. В нем смогут обучаться дети по шести направлениям. Для центра в Нюрбе специально выделили и отремонтировали помещение площадью в 620 кв. метров.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», который направлен на создание сети центров цифрового образования детей «IT-куб».

В новом центре цифрового развития детей школьного возраста обучат программам, способствующим ускоренному освоению актуальных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Центр цифрового образования создан на базе Центра детского научно-технического творчества.