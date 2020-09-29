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В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк «Кванториум»

В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк «Кванториум»

В Ярославской области приступил к работе второй мобильный детский технопарк «Кванториум», сообщает Департамент образования Ярославской области.

Он создан на базе ярославского детского технопарка «Кванториум» в рамках нацпроекта «Образование».

«Сейчас в регионе успешно работают два стационарных технопарка, в Ярославле и в Рыбинске, и два мобильных. «Кванториум на колесах», оснащенный высокотехнологичным оборудованием, помогает решать вопрос доступного и качественного образования детей в муниципальных районах», – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Мобильный технопарк оснащен лазерным гравировочным станком, 3D-принтером, 3D-сканером, фрезерным станком с ЧПУ, программным обеспечением, расходными материалами.

«Первое путешествие новый «Кванториум» совершает в Красноткацкую школу Ярославского района. Также маршрут пройдет по Некрасовскому, Гаврилов-Ямскому, Даниловскому, Ростовскому и Борисоглебскому районам. Весь учебный год передвижной технопарк будет курсировать между базовыми площадками, останавливаясь в каждом районе на две недели, а затем поддерживая детские проекты дистанционно. Таким образом, за год мобильный «Кванториум» трижды посетит все шесть районов», – сообщила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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