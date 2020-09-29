В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»

Алексей Вольцев

В Республике Татарстан прошел республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей «Воспитать человека», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Он организован Министерством образования и науки Республики Татарстан при поддержке государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы».

Цель конкурса – выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного процесса и повышение профессиональной значимости и общественного признания педагогических работников.

Конкурс проходит в три этапа. По итогу муниципальных и зональных туров в финал конкурса вышли 20 педагогов из 17 муниципальных районов и двух городов – Казани и Набережных Челнов. Участниками стали заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций, реализующих программы и проекты воспитания и социализации, педагогический стаж которых менее трех лет.

После прохождения финальных соревнований лучшие заместители директоров по воспитательной работе будут представлять регион на всероссийском этапе конкурса.