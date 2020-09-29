Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»

В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»

В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»

В Республике Татарстан прошел республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей «Воспитать человека», сообщает Министерство образования и науки Республики Татарстан.

Он организован Министерством образования и науки Республики Татарстан при поддержке государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканский центр внешкольной работы».

Цель конкурса – выявление и трансляция лучших практик организации воспитательного процесса и повышение профессиональной значимости и общественного признания педагогических работников.

Конкурс проходит в три этапа. По итогу муниципальных и зональных туров в финал конкурса вышли 20 педагогов из 17 муниципальных районов и двух городов – Казани и Набережных Челнов. Участниками стали заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций, реализующих программы и проекты воспитания и социализации, педагогический стаж которых менее трех лет.

После прохождения финальных соревнований лучшие заместители директоров по воспитательной работе будут представлять регион на всероссийском этапе конкурса.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The SOOP»?
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The
Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию
Нарышкин возмутился привлечением США экстремистов в Белоруссию
The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало более миллиона человек
The Independent: на досрочном голосовании в США уже проголосовало
В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в память об учителях-фронтовиках
В Алтайском крае ко Дню учителя установят скульптурную группу в
В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк «Кванториум»
В Ярославской области приступил к работе второй мобильный технопарк
В Москве открылась онлайн-запись на участие в государственной итоговой аттестации
В Москве открылась онлайн-запись на участие в государственной
Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на французском: видео
Максим Галкин станцевал танго с дочерью Лизой и устроил беседу на
Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры
Открылся онлайн-фестиваль корейской культуры

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней

Еще по теме

В Татарстане выбрали лучшего педагога-психолога
Курский преподаватель стал лауреатом конкурса «Сердце отдаю детям»
В Башкортостане выбрали лучшего учителя-дефектолога
К сердцу — через роботов. преподаватель из Челябинска стал победителем всероссийского конкурса