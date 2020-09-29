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В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с новым премьером Японии

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина с новым премьером Японии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор между лидерами России и Японии Владимиром Путиным и Ёсихидэ Суги.

Это первый разговор лидеров.


"Сейчас идет разговор с премьер-министром Японии", - сказал он журналистам. Кроме того, по словам Пескова, у президента запланирован еще один международный телефонный разговор вечером.

Ранее о разговоре сообщило информационное агентство Киодо. Отмечается, что премьер Японии сообщил, что в телефонном разговоре с Путиным заявил о намерении развивать отношения с РФ, а также достигнута договоренность в скором времени провести очную встречу.

# Политика
По материалам: ria.ru

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