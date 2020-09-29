В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится» в страну

Алексей Вольцев

Со следующего года Литва прекратит предоставлять Белоруссии резерв, которые предусмотрен по соглашению «Электрическое кольцо БРЭЛЛ», но политики страны все равно боятся, что электроэнергия с БелАЭС будет «просачиваться» в энергосистему страны.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас представил методику торговли электроэнергией стран Прибалтики с третьими странами, но консерваторы критикуют ее. Как сообщает Delfi, политики боятся, что система гарантий происхождения электроэнергии недостаточна для того, чтобы предотвратить ее попадание с Белорусской АЭС (БелАЭС) на общий рынок.

Ранее Литва убедила Латвию и Эстонию бойкотировать атомный проект Белоруссии и проинформировала МАГАТЭ о том, что с 2021 года прекратит предоставлять Белоруссии резерв в 100 МВт. Он предусмотрен соглашением «Электрическое кольцо БРЭЛЛ» (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва).

На прошлой неделе литовский оператор Litgrid сообщил о том, что вместе с латвийским AS Augstsprieguma tīkls и эстонским Elering AS согласовал методику, по которой у импортированной из России в Латвию электроэнергии должна быть гарантия происхождения, что она выработана не белорусскими производителями. После чего компания пригласила к публичным консультациям по предлагаемой методологии.

Член комитета по экономике литовского парламента, консерватор Дайнюс Крейвис заявил BNS, что Россия может злоупотреблять своим положением, и нужна более строгая система сертификации: «Там нет сертификатов, там есть справки. Сертификационная система означает, что должна быть определенная система, что сертифицирующие ведомства должны быть в тех странах. Россия выпишет латышам сертификаты, что это российское электричество, но это ничего не значит».