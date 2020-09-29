Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится» в страну

В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится» в страну

В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится» в страну

Со следующего года Литва прекратит предоставлять Белоруссии резерв, которые предусмотрен по соглашению «Электрическое кольцо БРЭЛЛ», но политики страны все равно боятся, что электроэнергия с БелАЭС будет «просачиваться» в энергосистему страны.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас представил методику торговли электроэнергией стран Прибалтики с третьими странами, но консерваторы критикуют ее. Как сообщает Delfi, политики боятся, что система гарантий происхождения электроэнергии недостаточна для того, чтобы предотвратить ее попадание с Белорусской АЭС (БелАЭС) на общий рынок.

Ранее Литва убедила Латвию и Эстонию бойкотировать атомный проект Белоруссии и проинформировала МАГАТЭ о том, что с 2021 года прекратит предоставлять Белоруссии резерв в 100 МВт. Он предусмотрен соглашением «Электрическое кольцо БРЭЛЛ» (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва).

На прошлой неделе литовский оператор Litgrid сообщил о том, что вместе с латвийским AS Augstsprieguma tīkls и эстонским Elering AS согласовал методику, по которой у импортированной из России в Латвию электроэнергии должна быть гарантия происхождения, что она выработана не белорусскими производителями. После чего компания пригласила к публичным консультациям по предлагаемой методологии.

Член комитета по экономике литовского парламента, консерватор Дайнюс Крейвис заявил BNS, что Россия может злоупотреблять своим положением, и нужна более строгая система сертификации: «Там нет сертификатов, там есть справки. Сертификационная система означает, что должна быть определенная система, что сертифицирующие ведомства должны быть в тех странах. Россия выпишет латышам сертификаты, что это российское электричество, но это ничего не значит».

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Генсек ООН считает число жертв пандемии «ужасающим»
Генсек ООН считает число жертв пандемии «ужасающим»
Питательные "шоты" для лица, кушон, осенние ароматы и другие бьюти-новинки недели
Питательные "шоты" для лица, кушон, осенние ароматы и другие
Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки
Депутаты согласовали кандидатуры первых членов правительства Камчатки
В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится» в страну
В Литве боятся, что электроэнергия с БелАЭС все-таки «просочится»
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России
По амнистии в Абхазии выйдут 50 человек
По амнистии в Абхазии выйдут 50 человек
BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020
BTS рядом. Корея приглашает всех на онлайн фестиваль K-FEST 2020
Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из России"
Посольство в Колумбии выясняет информацию о розыске "снайпера из
Угнавший машину сахалинец продал ее и купил новую. Ее у него угнали за сутки
Угнавший машину сахалинец продал ее и купил новую. Ее у него угнали
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников фотографией
Гвинет Пэлтроу в день своего рождения шокировала поклонников
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2020 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2020 года, чтобы стать
На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием поступило 1,5 тысячи обращений – Дмитрий Глушко
На горячую линию по вопросам обеспечения школьников горячим питанием

Топ на сегодня

В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Баку заявил, что Ереван обстреливает населенные пункты в Карабахе
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Стала известна дата принятия решения по роумингу в Союзном государстве
Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»
Познер назвал выпады Запада против российской вакцины «идиотством»
Чонгук согласен жениться на АРМИ
Чонгук согласен жениться на АРМИ

Еще по теме

МИД Литвы вручил ноту послу Белоруссии в связи с инцидентом на БелАЭС
В Литве надеются, что Беларусь не запустит БелАЭС
Литва не убедила партнеров отказаться от электроэнергии из Белоруссии
В Прибалтике в ступоре: контрответ Кремля последовал на опережение, застав врасплох