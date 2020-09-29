В Москве открылась онлайн-запись на участие в государственной итоговой аттестации

Влада Некрасова

В Москве на портале mos.ru открылась запись на участие в государственной итоговой аттестации по программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11), в итоговом сочинении (изложении) и итоговом собеседовании по русскому языку для учащихся девятых классов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Заявление на участие в ГИА-11 можно подать до 1 февраля включительно. На участие в ГИА-9 регистрация продлится до 1 марта. Подать заявление можно с любого устройства при возможности подключения к интернету и наличии личного кабинета на портале», – отметил заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

ГИА-9 проводится в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Государственного выпускного экзамена (ГВЭ). ГВЭ – форма итоговой аттестации в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий и билетов. ОГЭ проводится для выпускников 9-х классов с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники сдают два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Выпускникам, успешно прошедшим ГИА, выдается аттестат об основном общем образовании.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.