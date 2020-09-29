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В Москве создали виртуальный тренажер для классных руководителей

В Москве создали виртуальный тренажер для классных руководителей

В Москве разработали виртуальный тренажер для классных руководителей, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Он разработан командой Московского центра развития кадрового потенциала образования.

Тренажер представляет собой учебный комплекс, в котором содержится более 130 кейсов с разными уровнями сложности. В процессе решения задач педагоги взаимодействуют с виртуальными детьми, каждый из которых имеет свои возрастные особенности. Такой формат позволяет классным руководителям отрабатывать базовые навыки взаимодействия с ребенком без риска негативных последствий для реальных детей.

Также во время работы педагог может обратиться за помощью к виртуальному наставнику или воспользоваться подсказками чат-бота и пройти виртуальное обучение.

«Наши разработчики предусмотрели в тренажере не только заложенные системой кейсы – любой классный руководитель, работая с симулятором, может написать в тренажере фразу, обращение к ребенку с целью оказать на него педагогическое воздействие и тут же получить обратную связь. Он увидит на экране эмоции и прочитает слова, которые ему в ответ сказал бы и реальный ребенок в школе (мы проводили специальные исследования на этот счет). Тренажер посредством специальных диаграмм  покажет, как меняется психологический профиль ученика в зависимости от тех слов, с которыми обращается к нему учитель», – отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Во время работы тренажер составляет автоматизированный отчет о педагогическом стиле классного руководителя, который с ним работает, чтобы представить, как  те направления в его личных установках и работе, которые следует развивать, так и те, что уже очень хорошо сформированы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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