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В "Нафтогазе" объяснили, как правительство может улучшить финансовое положение компании

В "Нафтогазе" объяснили, как правительство может улучшить финансовое положение компании
Правительство может улучшить финансовое положение НАК "Нафтогаза", если даст возможность добывать больше газа и привлекать инвестиции.

Об этом сообщил финансовый директор группы компаний "Нафтогаз Украины" Петер Стефанус ван Дрил.

По его словам, убыток НАК "Нафтогаз" за первые полгода 2019 имеет несколько причин: это и отделение ГТС, и уменьшение цена на газ и кризис, вызванный COVID-19.
"Нафтогаз Украины сделал все возможное, чтобы подготовиться к этим вызовам. Но часть ответственности за финансовое положение лежит и на государстве, которое является основным акционером. В частности, речь идет об открытии доступа к Черноморскому шельфу и подписании соглашений о разделе продукции, конкурсы по которым произошли год назад. А также о работе над новыми разрешениями на бурение и добычу, чтобы разрабатывать новые газовые месторождения", - отмечает Петер Стефанус ван Дрил.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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