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В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования

В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования

В Новгородской области прошли обучение 100 представителей органов управления образованием, которые занимаются вопросами СПО, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

К мероприятию присоединился первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

Обучение проводится в три этапа для совершенствования работы региональных управленческих команд, реализующих федеральный проект «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Представители региональных органов исполнительной власти прослушали курс лекций по актуальным вопросам системы СПО и выработали новые подходы к её развитию.

«Люди, которые принимают управленческие решения и разрабатывают программы в регионах, приехали сюда для того, чтобы понимать тенденции развития системы подготовки кадров рабочих профессий. Эти тенденции задаются рынком, предприятиями, которые испытывают потребность в специалистах», – прокомментировал Дмитрий Глушко.

Первый заместитель министра отметил, что сейчас выпускники колледжей быстрее находят себя на рынке труда, в том числе благодаря развитию движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

В 2021 году по программе подготовки управленческих команд пройдут обучение директора профессиональных образовательных организаций, институтов развития профессионального образования, в 2022 году – заместители директоров профессиональных образовательных организаций, руководители общественных объединений и проектов в сфере развития СПО.

# Общество
По материалам: edu.ru

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