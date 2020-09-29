В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"

Анастасия Иванова

. В Новой Зеландии возобновились съемки телесериала "Властелин колец", сообщает Deadline.

Так, работа над первыми двумя эпизодами, которые снимал Хуан Антонио Байона, была почти завершена еще до пандемии, затем из-за ограничительных мер съемки были прекращены в середине марта. При этом ранее сообщалось, что команда проекта планировала перерыв на 4-5 месяцев на время зимы в Новой Зеландии. Фактически он совпал с карантином.

Это время шоураннеры и исполнительные продюсеры Дж.Д. Пейн и Патрик Маккей использовали для того, чтобы написать сценарий второго сезона.

рассказывала изданию NME, что "было странно уйти на изоляцию почти сразу после начала работы".

"Я опасаюсь, что зрители по нашим глазам увидят, какие фрагменты были сняты до карантина, а какие — после", — добавила она.