В правительстве Дагестана опровергли сообщения об отставке Васильева

Лидия Мартынова

Глава Дагестана Владимир Васильев продолжает работу в штатном режиме и в досрочную отставку не уходит, сообщил РИА Новости источник в правительстве республики.

Ранее издание РБК сообщило, что 71-летний Васильев может досрочно покинуть свой пост. В качестве причин названы его возраст и "определенные проблемы со здоровьем". По информации СМИ, возможность замены главы Дагестана рассматривается до думских выборов 2021 года, при этом Васильев якобы "и сам хотел бы покинуть свой пост". Кроме того, указывается и один из кандидатов на смену Васильеву — сенатор от Ставропольского края 55-летний генерал-полковник Сергей Меликов.