В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

Влада Некрасова

Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны.

"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.