Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Прививку от гриппа сделали уже более 24,6 миллиона россиян, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Первого сентября в России стартовала прививочная кампания против гриппа, она проводится во всех субъектах страны.

"В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 24,6 миллиона человек, что составляет 16,8% от численности населения Российской Федерации", - говорится в сообщении.


Добавляется, что на 39 неделе в РФ регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная исключительно респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов заболеваемости отмечается преимущественно среди взрослых, а также детей в возрасте 7-14 лет. Добавляется, что эпидемические пороги незначительно превышены в 20-ти субъектах РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян привились от гриппа
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Лавров рассказал о грядущем визите Путина в Южную Корею
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте
Афганистан выступил на стороне Азербайджана в карабахском конфликте
Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
Обвиняемую в отправке яда Трампу экстрадируют в Вашингтон
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
ЦБ продлил сроки перевода пенсий на карты "Мир"
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
ТОП-5 разгадок нового альбома BTS
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2020 года
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью — мнение
С мая 2021 года Германия запустит конвейер поливания России грязью —
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с экономикой
Рачков: гуманитарное измерение сотрудничества важно наряду с
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ
Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию

Топ на сегодня

Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Путин: Россия будет укреплять потенциал атомной энергетики
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
Баку заявил о сотнях погибших армянских военных
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
В Иркутске рассмотрят вопрос лишения Левченко депутатского мандата
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью
Путин рассказал об атомном потенциале России
Путин рассказал об атомном потенциале России

Еще по теме

Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа
В пяти российских регионах превышена заболеваемость ОРВИ, но незначительно
В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
Более 65 миллионов россиян сделали прививки от гриппа