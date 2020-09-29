В России выдали 38 патентов на изобретения для борьбы с коронавирусом

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) на сегодняшний день выдала 38 патентов на изобретения в сфере борьбы с коронавирусом — соответствующие заявки рассматриваются в ускоренном режиме, заявил глава ведомства Георгий Ивлиев. Об этом сообщает во вторник ТАСС.

«Не могут не радовать результаты, которых мы достигли в плане рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией)», — сказал глава Роспатента.

По его словам, по процедуре ускоренного рассмотрения срок совершения «первого действия экспертизы» по существу составляет 22,5 дня. Ивлиев добавил, что на данный момент на изобретения и полезные модели в области борьбы с COVID-19 выдано 38 патентов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 скончались 1 000 555 человек, общее число случаев заражений достигло 33 273 720, выздоровели 23 056 480.

В России, по состоянию на 28 сентября, зафиксировано 1 159 573 заболевших. Выздоровели 945 920 человек, 20 385 пациентов скончались.