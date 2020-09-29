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Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем – Владимир Путин

Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем – Владимир Путин

Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом он заявил в ходе совещания главы государства с членами Правительства в режиме видеоконференции.

«Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5–11-х классах школьников из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов», – сказал Владимир Путин.

Глава государства попросил полпредов президента в регионах взять этот вопрос на контроль.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.

# Общество
По материалам: edu.ru

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