Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем – Владимир Путин

Анастасия Иванова

Вопрос качества школьного питания надо держать под постоянным контролем, подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом он заявил в ходе совещания главы государства с членами Правительства в режиме видеоконференции.

«Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5–11-х классах школьников из малообеспеченных и социально незащищенных категорий, в том числе детей-инвалидов», – сказал Владимир Путин.

Глава государства попросил полпредов президента в регионах взять этот вопрос на контроль.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил бесплатно обеспечить всех учеников начальной школы горячим питанием. По словам главы государства, данная мера чрезвычайно важна для общества.

Президент предложил для организации бесплатного горячего и здорового питания направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. В школах создается необходимая инфраструктура, оборудуются столовые и буфеты, налаживается система снабжения.