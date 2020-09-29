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Возле Байкового кладбища в Киеве легковушка налетела на торговцев венками, есть пострадавшие (видео)

Возле Байкового кладбища в Киеве легковушка налетела на торговцев венками, есть пострадавшие (видео)

Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во вторник, 29 сентября, в Киеве возле Байкового кладбища легковушка врезалась в цветочные палатки с венками. Ранее в столице авто влетело на летнюю площадку кафе.

Как сообщает «Магнолия ТВ» в своем Instagram, авто влетело в толпу торговцев, которые продают цветы возле входа в кладбище — на пересечении улиц Гринченко и Байковой.

По словам очевидцев, ВАЗ столкнулся с Nissan, от удара вылетел на тротуар и снес палатки с цветами и продавцами.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ, не предоставил преимущество в движении авто, двигавшемуся навстречу. ВАЗ вылетел на палатки и сбил 18-летную девушку. Затем он по инерции пролетел еще несколько метров и сбил несколько палаток, но продавцы успели отскочить в сторону.

Всего в ДТП пострадали четыре человека: госпитализированы 18-летняя девушка и водитель автомобиля Nissan. Также получила травмы пассажир ВАЗа — женщину зажало в салоне, ее вытаскивали спасатели.

Водитель ВАЗа сказал, что не заметил ехавшую навстречу иномарку.

[media=//www.instagram.com/p/CFtsazKhvCX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

Ранее сообщалось, что под Киевом фура смяла полицейский автомобиль.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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