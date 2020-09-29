Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ

Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ

Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ
© SputnikПерейти в фотобанк Ведущие
Кирилл
Гришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиГоссекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния России. С первыми шагами в этом направлении Вашингтон затягивать не стал: он уже открывает новые военные базы в Греции и ревностно следит за дипломатической активностью Москвы в регионе.
# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"
В Новой Зеландии возобновились съемки "Властелина колец"
Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ
Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против
Предсказан конец нефтяной эры
Предсказан конец нефтяной эры
Гороскоп на октябрь 2020 года от Анжелы Перл
Гороскоп на октябрь 2020 года от Анжелы Перл
Житель Воронежа избил подростка из-за сломанной игрушки и попал на видео
Житель Воронежа избил подростка из-за сломанной игрушки и попал на
Торговля на "нет": еще одно соглашение между РФ и Украиной потеряло силу
Торговля на "нет": еще одно соглашение между РФ и Украиной потеряло
Как сделать маску частью образа: разбираем 9 способов на примере звезд
Как сделать маску частью образа: разбираем 9 способов на примере звезд
«Меджлис» и «Свобода» обвиняют Россию в войне против Азербайджана
«Меджлис» и «Свобода» обвиняют Россию в войне против Азербайджана
Покров пресвятой Богородицы в октябре 2020 года: дата праздника, история и традиции
Покров пресвятой Богородицы в октябре 2020 года: дата праздника,
Самая дорогая электроэнергия в мире потребляется в Германии
Самая дорогая электроэнергия в мире потребляется в Германии
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Еще по теме

Помпео обсудил в Афинах организацию встречи Трампа с премьер-министром Греции
Помпео: Вступление Македонии в НАТО защитит от действий России в Европе
Госсекретарь США поддержал проведение выборов в Ливии весной
Помпео: США нацелены расширить сотрудничество с Казахстаном