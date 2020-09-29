Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ

Лидия Мартынова

© SputnikПерейти в фотобанк ВедущиеКириллГришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиГоссекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния России. С первыми шагами в этом направлении Вашингтон затягивать не стал: он уже открывает новые военные базы в Греции и ревностно следит за дипломатической активностью Москвы в регионе.