Взять под локоть, выпалить в лоб: Помпео позвал Грецию дружить против РФ
Сегодня, 22:40 Лидия Мартынова
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Кирилл
Гришинобозреватель радио SputnikВсе выпускиГоссекретарь США Майк Помпео заявил, что договорился с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом изучить возможности противостояния России. С первыми шагами в этом направлении Вашингтон затягивать не стал: он уже открывает новые военные базы в Греции и ревностно следит за дипломатической активностью Москвы в регионе.
По материалам: ria.ru