Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне

Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне

Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон отправилась в один из экономически неблагополучных районов на северо-западе Лондона, чтобы встретиться с юными скаутами и посмотреть на их возвращение к привычной жизни после пандемии. Недавно супруга принца Уильяма стала сопрезидентом Ассоциации скаутов, присоединившись в этой должности к герцогу Кентскому. Назначение на эту роль для супруги принца Уильяма стало особенным.

Для многих детей и молодых людей Ассоциация скаутов играет ключевую роль, так как они строят отношения и развивают навыки, необходимые им для достижения успеха в дальнейшей жизни.Когда восемь лет назад я добровольно работала со скаутами на Англси, я была поражена тем огромным влиянием, которое организация оказывает на молодых людей, вдохновляя их на то, чтобы они поддерживали свои общины и достигали своих целей. Я рада присоединиться к герцогу Кентскому в качестве сопрезидента Ассоциации и с нетерпением жду возможности работать со скаутами по всей стране, поскольку они стремятся внести позитивный вклад в наше общество,

— отметила герцогиня.


На публике Кейт Миддлтон появилась в бело-голубой рубашке, коричневой кожаной жилетке, узких джинсах и ботильонах от See By Chloe.

Вместе с детьми герцогиня приняла участие в различных активностях на свежем воздухе и даже пожарила на костре зефир — это лакомство очень популярно на западе не только у детей, но и у взрослых. Сидя у костра и сохраняя социальную дистанцию, Кейт интересовалась у юных скаутов, весело ли им, а также спросила, сколько зефира они уже съели. А когда они ответили, что позволили себе только по одной штуке, сильно удивилась.

О боже, у вас все под контролем! Это потому что в ваших сумках было так мало?

— удивилась она.

Герцогиня также помогла детям сделать открытки, чтобы отправить их в местный дом престарелых.

Это действительно прекрасная идея. Это было тяжелое время, так как никто не мог видеть друг друга. Так что это особенный поступок. Вы молодцы,

— сказала она.


Кейт Миддлтон и Мэтт Хайд
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Интернализация усугубит войну в Карабахе — эксперт
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на ММКФ
Премьера сериала о приключениях Шерлока Холмса в России состоится на
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали трилобита
В честь исполнителя главной роли в сериале «Доктор Кто» назвали
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Суд утвердил приговор двум фигурантам дела о гибели главы Total
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Просроченные долги россиян превысили триллион рублей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Михаил Дегтярев поручил пересчитать хабаровских медведей
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне
Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн человек
Анимационный сериал «Дети на пороге смерти» посмотрели более 19 млн
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих команд по развитию среднего профобразования
В Новгородской области прошло обучение региональных управленческих
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»
МГППУ с 19 по 21 ноября проводит Всероссийскую конференцию «Цифровая
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать человека»
В Казани завершился республиканский конкурс профмастерства «Воспитать
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The SOOP»?
О чем на самом деле говорили Тэхён и Чонгук ночью в 6 эпизоде «In The

Топ на сегодня

Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025 году
Андрей Богинский: первая опытная "Минога" поднимется в воздух в 2025
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Аманда Сейфрид стала мамой во второй раз
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную операцию
Минобороны Армении: ВС Азербайджана начали новую наступательную
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
"Черные ящики" АН-26 начали расшифровывать: процесс займет 3-5 дней
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана
Армия обороны Нагорного Карабаха сбила самолёт ВВС Азербайджана

Еще по теме

Скаут Кейт: герцогиня Кембриджская на встрече с юными членами клуба бойскаутов
Жена принца Уильяма родила сына
Кейт Миддлтон и принц Уильям в ботаническом саду Корнуолла
Беременная Кейт Миддлтон в компании принцев Уильяма и Гарри встретилась со спортсменами в Лондоне