Зефир на костре и активные игры: Кейт Миддлтон навестила группу юных скаутов в Лондоне

Вадим Карасев

Сегодня 38-летняя Кейт Миддлтон отправилась в один из экономически неблагополучных районов на северо-западе Лондона, чтобы встретиться с юными скаутами и посмотреть на их возвращение к привычной жизни после пандемии. Недавно супруга принца Уильяма стала сопрезидентом Ассоциации скаутов, присоединившись в этой должности к герцогу Кентскому. Назначение на эту роль для супруги принца Уильяма стало особенным.

Для многих детей и молодых людей Ассоциация скаутов играет ключевую роль, так как они строят отношения и развивают навыки, необходимые им для достижения успеха в дальнейшей жизни.Когда восемь лет назад я добровольно работала со скаутами на Англси, я была поражена тем огромным влиянием, которое организация оказывает на молодых людей, вдохновляя их на то, чтобы они поддерживали свои общины и достигали своих целей. Я рада присоединиться к герцогу Кентскому в качестве сопрезидента Ассоциации и с нетерпением жду возможности работать со скаутами по всей стране, поскольку они стремятся внести позитивный вклад в наше общество,

— отметила герцогиня.





На публике Кейт Миддлтон появилась в бело-голубой рубашке, коричневой кожаной жилетке, узких джинсах и ботильонах от See By Chloe.

Вместе с детьми герцогиня приняла участие в различных активностях на свежем воздухе и даже пожарила на костре зефир — это лакомство очень популярно на западе не только у детей, но и у взрослых. Сидя у костра и сохраняя социальную дистанцию, Кейт интересовалась у юных скаутов, весело ли им, а также спросила, сколько зефира они уже съели. А когда они ответили, что позволили себе только по одной штуке, сильно удивилась.

О боже, у вас все под контролем! Это потому что в ваших сумках было так мало?

— удивилась она.

Герцогиня также помогла детям сделать открытки, чтобы отправить их в местный дом престарелых.

Это действительно прекрасная идея. Это было тяжелое время, так как никто не мог видеть друг друга. Так что это особенный поступок. Вы молодцы,

— сказала она.





Кейт Миддлтон и Мэтт Хайд