Житель Воронежа избил подростка из-за сломанной игрушки и попал на видео

Вадим Карасев

В Воронеже мужчина напал на подростка в подъезде многоквартирного дома. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах мужчина в кожаной куртке налетел у лифтов на парня с самокатом, ударил его по лицу и затем ногой, когда тот упал. После этого нападавший принялся читать нравоучения подростку, активно жестикулируя, а когда появляется мужчина с ребенком, начинает объясняться с ним.

Жительница дома рассказала телеканалу "360", что конфликт начался возле школы №48, где мужчина гулял со своими детьми. Подросток наехал на самокате на их игрушку и сломал ее, за что отец погнался за парнем и напал на него. Проверку по факту произошедшего начали следователи областного управления СКР.