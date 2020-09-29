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Житель Воронежа избил подростка из-за сломанной игрушки и попал на видео

Житель Воронежа избил подростка из-за сломанной игрушки и попал на видео

В Воронеже мужчина напал на подростка в подъезде многоквартирного дома. Инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

На кадрах мужчина в кожаной куртке налетел у лифтов на парня с самокатом, ударил его по лицу и затем ногой, когда тот упал. После этого нападавший принялся читать нравоучения подростку, активно жестикулируя, а когда появляется мужчина с ребенком, начинает объясняться с ним.

Жительница дома рассказала телеканалу "360", что конфликт начался возле школы №48, где мужчина гулял со своими детьми. Подросток наехал на самокате на их игрушку и сломал ее, за что отец погнался за парнем и напал на него. Проверку по факту произошедшего начали следователи областного управления СКР.

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По материалам: uposters.ru

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