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20 тыс. украинцев получили выплаты Фонда соцстраха за нахождение на самоизоляции из-за СОVID-19

20 тыс. украинцев получили выплаты Фонда соцстраха за нахождение на самоизоляции из-за СОVID-19
С начала пандемии коронавирусной инфекции 20 тыс. украинцев, из которых 5 тыс. медиков, находились на самоизоляции под медицинским наблюдением, Фонд социального страхования Украины компенсировал им зарплату за этот период. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба фонда.

С начала пандемии фонд направил на такую помощь 24,9 млн грн.

"За последний месяц количество лиц, состоящих на оплачиваемых больничных из-за изоляции от COVID-19, выросло почти вдвое. Стремительное увеличение численности застрахованных лиц, имеющих показания к самоизоляции, связано с общим ростом случаев заболевания коронавирусной болезни в Украине", – сказано в сообщении.
Пройти оплачиваемую самоизоляцию работающие украинцы могут, если у них был непосредственный контакт с больным COVID-19. Сумма выплат от фонда составит 50% среднего дохода, независимого от продолжительности страхового стажа, и 100% – для медицинских работников. Фонд осуществляет финансирование, начиная с шестого дня изоляции, первые пять дней оплачивает работодатель, отметили в пресс-службе.

"Пособие по временной нетрудоспособности за изоляцию от коронавирусной болезни финансируется Фондом социального страхования на основании больничного листа, выданного с указанием соответствующей причины нетрудоспособности по коду 11. На период карантина открыть листок нетрудоспособности можно в дистанционном режиме, для этого необходимо по телефону обратиться к своему семейному врачу", – уточнили в фонде.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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