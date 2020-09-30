5 полезных утренних ритуалов: заряжаем день на успех и везение

Вадим Карасев

Утро — самая важная часть суток, и от того, как оно пройдет, зависит весь оставшийся день. Если вы каждое утро встаете в дурном настроении и мечтаете поскорее закончить этот день, то проблему нужно незамедлительно решать при помощи 5 простых ритуалов.

Правильное начало дня — закон успеха и везения. Наше самочувствие, мотивация и даже удача — все это зависит от того, с каким настроением вы шагнете в новый день. Утро — ваш козырь, ведь оно принадлежит только вам, поэтому попробуйте встречать его осознанно, и вы заметите, как быстро и существенно изменится жизнь. Команда сайта dailyhoro.ru предлагает 5 полезных ритуалов для правильного утра и успешного дня.

1. Правило первого будильника. Вставать нужно с первого будильника — это негласное правило, которое учит самодисциплине. Научно доказано, что самоконтроль с раннего утра активирует зоны мозга, отвечающие за силу и решительность, что заряжает успехом на весь оставшийся день. Но не вскакивайте по будильнику сразу. Уделите несколько минут мягкому пробуждению: помассируйте голову, мочки ушей и лицо — это поможет снять сонливость.

2. Небольшая разминка. Проснувшись, отправляйтесь вприпрыжку на кухню, чтобы выпить стакан воды. Мелкие прыжки — отличная разминка для организма: они помогают окончательно проснуться, разогнать лимфу, избавиться от ночной отечности, а вода пробуждает органы, подготавливая организм к активной работе.

3. Заряд энергии. Утром даже пятиминутная зарядка станет источником сил, бодрости и отличного настроения. Попрыгайте еще, сделайте несколько приседаний. Выбирайте самые легкие упражнения, не требующие энергозатрат. Не ленитесь лишний раз сделать 2-3 наклона просто так. Потяните мышцы. Утренняя зарядка длится всего несколько минут, а энергии дает на весь день.

4. Вкусный завтрак. Ранний подъем можно полюбить, если начать с малого, — со вкусного и полноценного завтрака. Тем, чье утро наполнено семейными заботами и беготней, мы советуем попробовать технику успешных коучеров — готовьте все необходимое с вечера и вставайте на 10-15 минут раньше, чтобы приготовить себе завтрак и с удовольствием его съесть до того, как проснутся домашние. Такой подход позволит чувствовать себя сытым и довольным практически до обеда.

5. Позитивный настрой. Без этого день не станет успешным. Лучше всего с этим пунктом справляются духовные практики: медитация, мантра, аффирмации, но если вы это не практикуете — достаточно посмотреть в окно и сказать: «Сегодня будет отличный день, успех и удача мне обеспечены». Перед выходом из дома улыбнитесь себе в зеркале, запомните себя таким и постарайтесь остаться таким до вечера.