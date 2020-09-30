Алиев назвал единственное условие прекращение боев в Карабахе

Вадим Карасев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что существует только одно условие для прекращения огня в Нагорном Карабахе. По словам главы государства, Армения должна вывести войска из региона.

Алиев уверен в бесполезности призывов к диалогу – переговоры уже проходили, но не дали никаких результатов. Теперь он настаивает на безусловном прекращении "оккупационной политики Армении".

"Премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие – ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли. Это условие в силе и если правительство Армении его выполнит, бои прекратятся", – цитирует его "Интерфакс".

Азербайджанский лидер добавил, что официальный Баку стремится только к миру, но при этом он восстановит свою территориальную целостность (с точки зрения Азербайджана, Нагорный Карабах и прилегающие территории входят в его состав).

Я предупреждал, что если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем.

Утром 27 сентября вновь разгорелась "горячая" фаза конфликта Армении и Азербайджана. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта: в Баку говорят, что армянские силы атаковали населенные пункты около Карабаха и убили гражданских, а в Ереване, напротив, утверждают, что атаку в этом же районе начали азербайджанские ВВС. Азербайджан официально заявил о старте масштабной контрнаступательной операции и показал видео уничтожения армянских танков. В Армении объявлено военное положение.

Нагорный Карабах был захвачен турецко-азербайджанскими войсками в ходе войны в 1918-1920 годах. Затем большевики оставили его в составе АзССР с предоставлением областной автономии. В 1980-х население и местное партийное руководство стали требовать перехода региона в состав Армении, что послужило прологом к началу Карабахской войны в 1992 году. В результате конфликта НКР де-факто обрела независимость, а Армения также захватила ряд территорий Азербайджана, прилегающих к Карабаху, без контроля над которыми невозможно было бы защищать население непризнанной республики. Современные боевые действия на территории Карабаха являются прямым продолжением этого конфликта.