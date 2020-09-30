Андрей Чернышов скрывает диагноз от поклонников?

Влада Некрасова

Эммануил Виторган взбудоражил социальные сети, опубликовав серию постов о работе над новым фильмом «Сердце Риты!», где одним из актеров является Андрей Чернышов. Все дело в том, что привлекательный артист, любимчик миллионов женщин среди публики и съемочных кастов, выглядит очень больным и нездоровым.

Зрители российского кино, которые случайно встречали Чернышова на улице за последние месяцы, признаются, что изменения коснулись не только внешности артиста. Он также эмоционально и физически слаб. Очевидцы утверждают, что Андрей тяжело дышит и передвигается так, будто «волочит ноги». Что случилось с легендой русской кинематографии, на счету которой 94 успешных фильма?

Один из поклонников Чернышова связался с порталом POPCAKE, чтобы сообщить свое мнение о ситуации.

«Видел его как-то на днях, ужаснулся и подумал, как это в СМИ не осветили тему здоровья Чернышова. Я просто частенько читаю о светских новостях, а тут никакой информации… Так вот хочу сказать, что он действительно выглядит не важно, я даже остановился на секунду. Нет, не потому, что пришел в шок от знаменистости.. ВАУ никакого не было. Просто подумал, это действительно тот красавчик из кино или старый поникший дед? Тяжело ему было, такое ощущение»,

— сообщил мужчина по имени Виталий.

Скрывает ли знаменитость свой диагноз?

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