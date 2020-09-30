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Более 54 тысяч педагогов повысили квалификацию по нацпроекту «Образование»

Более 54 тысяч педагогов повысили квалификацию по нацпроекту «Образование»

Почти 55 тыс. педагогов за два года реализации нацпроекта «Образование» смогли пройти повышение квалификации в области современных технологий, сообщает ТАСС.

«За 2019-2020 годы повышение квалификации в рамках нацпроекта «Образование» прошли более 54 тысяч работников системы образования по повышению компетенций в области современных технологий», – уточняется в информационном релизе.

В этом году 20 тысяч преподавателей образовательных центров «Точка роста» прошли обучение в онлайн-формате, более 15 тысяч руководителей образовательных организаций учились по программам профессиональной переподготовки по внедрению цифровой образовательной среды.

Планируется, что к 2024 году не менее 50% педагогов в стране, работающих в школах, колледжах и организациях дополнительного образования, пройдут повышение профессионального мастерства.

# Общество
По материалам: edu.ru

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