Более 54 тысяч педагогов повысили квалификацию по нацпроекту «Образование»

Анастасия Иванова

Почти 55 тыс. педагогов за два года реализации нацпроекта «Образование» смогли пройти повышение квалификации в области современных технологий, сообщает ТАСС.

«За 2019-2020 годы повышение квалификации в рамках нацпроекта «Образование» прошли более 54 тысяч работников системы образования по повышению компетенций в области современных технологий», – уточняется в информационном релизе.

В этом году 20 тысяч преподавателей образовательных центров «Точка роста» прошли обучение в онлайн-формате, более 15 тысяч руководителей образовательных организаций учились по программам профессиональной переподготовки по внедрению цифровой образовательной среды.

Планируется, что к 2024 году не менее 50% педагогов в стране, работающих в школах, колледжах и организациях дополнительного образования, пройдут повышение профессионального мастерства.