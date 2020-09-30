«Больше чем чеснок»: Чем отличается Рокамболь от обычного чеснока
Вы когда-нибудь слышали о происхождении Рокамболя? Думаю, о нем знают немногие. Рокамболь внешне очень напоминает чеснок, а на вкус — это смесь лука и чеснока. Он достигает больших размеров, и одна головка может весить около 400г.
Так как знают о нем не многие, то необходимо более подробно разобрать его пищевую ценность и химический состав для того, чтобы выяснить, какую пользу он несет и может ли навредить.
Содержание
1 Пищевая ценность
2 Химический состав
3 Полезные свойства
4 Противопоказания
Пищевая ценность
Белки 6.4 г.
Жиры 0.5 г.
Углеводы 31 г.
Калорийность 149 ккал (на 100 г.).
Химический состав
Витамины РР, К.
Витамины группы В.
Калий.
Кальций.
Магний.
Натрий.
Селен.
Марганец.
Медь.
Железо.
Цинк.
Клетчатка.
Аскорбиновая кислота.
Фитонциды.
Сапонины.
Аллицин.
Рутин.
Полезные свойства
Состав Рокамболя сам за себя говорит о своей полезности, но стоит разобрать эти свойства подробно.
При простуде, гриппе и ангине настойка помогает избавиться от боли в горле. При регулярном употреблении лука-чеснока иммунная система человека повышается, что защищает организм от вирусов.
Улучшает эластичность сосудов.
Устраняет образование тромбов.
Нормализует работу сердца.
Препятствует появлению инсульта и инфаркта.
Понижает уровень холестерина.
Повышает иммунитет.
Борется с вирусными заболеваниями.
Нормализует работу пищеварения.
Убирает заложенность носа.
Помогает при похудении.
Улучшает обмен веществ.
Придает бодрость.
Это не все полезные свойства Рокамболя, помимо вышеперечисленного он помогает волосам окрепнуть и придает блеск. Также настойка лука-чеснока заживляет порезы и язвы.
Большим плюсом Рокамболя является то, что он при употреблении не оставляет резкого неприятного запаха и можно не бояться за свое дыхание.
Противопоказания
У Рокамболя есть ряд противопоказаний и знать из необходимо. Если не соблюдать осторожность в употреблении, то можно нанести серьезный вред здоровью. И лука-чеснок нельзя есть при:
Язве и гастрите.
Повышенной кислотности.
Болезнь почек.
Склонность к кровотечению.
Индивидуальной непереносимости.
Диарее.
Помимо этих противопоказаний Рокамболь нельзя есть при грудном вскармливании и детям до трех лет. Беременным есть лука-чеснок можно в небольших количествах.
Помните, что есть Рокамболь в больших количествах строго запрещено, это может вызвать сильное раздражение гортани и боли в желудке. При умеренном употреблении вы защитить себя от вирусов и других недуг.