«Больше чем чеснок»: Чем отличается Рокамболь от обычного чеснока

Лидия Мартынова

Вы когда-нибудь слышали о происхождении Рокамболя? Думаю, о нем знают немногие. Рокамболь внешне очень напоминает чеснок, а на вкус — это смесь лука и чеснока. Он достигает больших размеров, и одна головка может весить около 400г.

Так как знают о нем не многие, то необходимо более подробно разобрать его пищевую ценность и химический состав для того, чтобы выяснить, какую пользу он несет и может ли навредить.

Содержание

Пищевая ценность

Химический состав

Белки 6.4 г.Жиры 0.5 г.Углеводы 31 г.Калорийность 149 ккал (на 100 г.).Витамины РР, К.Витамины группы В.Калий.Кальций.Магний.Натрий.Селен.Марганец.Медь.Железо.Цинк.Клетчатка.Аскорбиновая кислота.Фитонциды.Сапонины.Аллицин.Рутин.





Полезные свойства

Состав Рокамболя сам за себя говорит о своей полезности, но стоит разобрать эти свойства подробно.

При простуде, гриппе и ангине настойка помогает избавиться от боли в горле. При регулярном употреблении лука-чеснока иммунная система человека повышается, что защищает организм от вирусов.

Улучшает эластичность сосудов.Устраняет образование тромбов.Нормализует работу сердца.Препятствует появлению инсульта и инфаркта.Понижает уровень холестерина.Повышает иммунитет.Борется с вирусными заболеваниями.Нормализует работу пищеварения.Убирает заложенность носа.Помогает при похудении.Улучшает обмен веществ.Придает бодрость.

Это не все полезные свойства Рокамболя, помимо вышеперечисленного он помогает волосам окрепнуть и придает блеск. Также настойка лука-чеснока заживляет порезы и язвы.

Большим плюсом Рокамболя является то, что он при употреблении не оставляет резкого неприятного запаха и можно не бояться за свое дыхание.

Противопоказания

У Рокамболя есть ряд противопоказаний и знать из необходимо. Если не соблюдать осторожность в употреблении, то можно нанести серьезный вред здоровью. И лука-чеснок нельзя есть при:

Язве и гастрите.Повышенной кислотности.Болезнь почек.Склонность к кровотечению.Индивидуальной непереносимости.Диарее.

Помимо этих противопоказаний Рокамболь нельзя есть при грудном вскармливании и детям до трех лет. Беременным есть лука-чеснок можно в небольших количествах.

Помните, что есть Рокамболь в больших количествах строго запрещено, это может вызвать сильное раздражение гортани и боли в желудке. При умеренном употреблении вы защитить себя от вирусов и других недуг.