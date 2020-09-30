BTS отправят в армию в 2025 году
После того, как новый хит BTS «Dynamite» оказался на вершине всех самых известных музыкальных чартов, снова остро встал вопрос об армейской службе музыкантов. Дело в том, что Джин (Jin), самый старший участник бойз-бэнда, должен присоединиться к вооруженным силам до конца следующего года.
Конечно, до службы в армии Чонгука (Jungkook), самого младшего участника группы, еще далеко, но это означает, что на протяжении следующих 5 лет группа будет функционировать в неполном составе.
Джин уйдёт в армию в 2021 году, это официально подтвердили. Можно начинать плакать?💔#ExaARMY #bts #jin #seokjin #army #wewillwaitforjin pic.twitter.com/9HU2o8V81z— 𝓝𝓪𝓼𝓽𝔂𝓪 𝓚𝓲𝓶 (@nastyameyk) September 2, 2020
Законодательство Южной Кореи предусматривает возможности маневрирования установленным законом для лиц, внесших выдающийся вклад в развитие национального престижа в области спорта. Однако до сих пор не был принят подобный закон, касающийся деятелей искусства.
«Это звучит так, как будто государство хочет заработать на них денег, а потом, когда их популярность начнет угасать, отправить их в армию»,с гневом пишут фанаты BTS.
Does the government want to earn more money through them and then send them off to the military if they stop being popular? That's what this sounds like.— juju ≮ sb spree no fix (@tjsksolo) September 29, 2020
Многие АРМИ настаивают на том, что мемберы BTS вообще должны быть освобождены от службы в армии, однако общественность с негативом относится к такому подходу: для корейцев военная служба является неотъемлемой частью жизни.
Поэтому на данный момент рассматривается возможность отправить всех участников группы на службу в одно время: так бойз-бэнд потеряет гораздо меньше времени.
Recently in articles cuz of the 3rd #1 from dynamite so like the korean politicians are talking about it now and it’s looking like from all of bts’ achievements instead of going individually they get to go as a group in 2025— 🐾Bloompaws🦊 (@PlNKCYPHER) September 29, 2020
Это довольно радикальный план, и на данный момент нет никаких гарантий, что он действительно сработает. Но если будет принято такое решение, все 7 участников BTS одновременно отправятся на военную службу в 2025 году.
So bts might go as ot7 for military in 2025?? Omg I hope they make their enlistment shorter too— 🐾Bloompaws🦊 (@PlNKCYPHER) September 29, 2020