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BTS отправят в армию в 2025 году

BTS отправят в армию в 2025 году

После того, как новый хит BTS «Dynamite» оказался на вершине всех самых известных музыкальных чартов, снова остро встал вопрос об армейской службе музыкантов. Дело в том, что Джин (Jin), самый старший участник бойз-бэнда, должен присоединиться к вооруженным силам до конца следующего года.


Конечно, до службы в армии Чонгука (Jungkook), самого младшего участника группы, еще далеко, но это означает, что на протяжении следующих 5 лет группа будет функционировать в неполном составе.


Законодательство Южной Кореи предусматривает возможности маневрирования установленным законом для лиц, внесших выдающийся вклад в развитие национального престижа в области спорта. Однако до сих пор не был принят подобный закон, касающийся деятелей искусства.

«Это звучит так, как будто государство хочет заработать на них денег, а потом, когда их популярность начнет угасать, отправить их в армию»,

с гневом пишут фанаты BTS.

Многие АРМИ настаивают на том, что мемберы BTS вообще должны быть освобождены от службы в армии, однако общественность с негативом относится к такому подходу: для корейцев военная служба является неотъемлемой частью жизни.

Поэтому на данный момент рассматривается возможность отправить всех участников группы на службу в одно время: так бойз-бэнд потеряет гораздо меньше времени.

Это довольно радикальный план, и на данный момент нет никаких гарантий, что он действительно сработает. Но если будет принято такое решение, все 7 участников BTS одновременно отправятся на военную службу в 2025 году.

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# Шоу-бизнес
По материалам: popcake.tv

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