Церетели и Щербаков не вошли в комиссию МГД по монументальному искусству

Влада Некрасова

Мосгордума утвердила новый состав комиссии по монументальному искусству, в него вошли 15 человек, среди которых председатель прошлого состава, архитектор Игорь Воскресенский, а кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не поддержали, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что было 33 кандидатуры на вхождение в состав комиссии.

Согласно данным сайта Мосгордумы, срок полномочий предыдущего состава комиссии истек в конце 2019 года. Комиссия из 17 человек формируется по представлениям творческих и научных общественных объединений, научных организаций и вузов в сфере изобразительных искусств и архитектуры. В комиссию могут войти только признанные специалисты в области истории Москвы, культуры, архитектуры и искусства, имеющих ученые степени или звания в соответствующих отраслях знания и живущие в Москве или Московской области.

В списке утвержденных кандидатов, который огласила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева, значатся члены прошлого состава комиссии – председатель Игорь Воскресенский, а также Константин Аверьянов, Сергей Андрияка, Галина Ведерникова, Галина Волкова, Сергей Иванов, Валерий Перфильев, Елена Соловьева.

Появилось семь новых участников: Евгений Богатырев, Игорь Бурганов, Татьяна Гук, Олег Закоморный, Сергей Половинкин, Алексей Тихонов, Александр Школьник. При этом кандидатуры художника Василия Церетели и скульптора Салавата Щербакова депутаты не утвердили.

"В состав по монументальному искусству у нас вошли вот эти люди – 15 человек", - отметила Картавцева.

В свою очередь председатель МГД Алексей Шапошников пояснил, что войти в состав могут те, кто набрал не меньше 23 голосов.