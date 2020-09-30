Что такое «камшот»и почему мужчины без ума от него?

Влада Некрасова

Не стоит недооценивать важность секса. Чтобы жизнь былаполноценной, организм находился в тонусе, а нервы были в равновесии, нужночтобы все жизненные сферы были в норме, в том числе и сексуальная. Качественныйполноценный секс невозможен без элементарных знаний в этой области. Нужнопомнить, что постель — это не место недомолвок и стеснения. Чем большеосознанности в делах интимных — тем лучше качестве жизни.