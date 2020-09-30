Дочь Конкина убили. Ужасающие подробности трагедии
В деле о смерти дочери известного актера Владимира Конкина Софии появились пугающие подробности. После обнародования результатов экспертизы, благодаря которым удалось выяснить, что в организме Софии находились седативное вещество, следы препарата с сильным снотворным эффектом и содержалось 3 промилле алкоголя, отец забил тревогу и заявил, что его дочь жестоко убили, ведь версия о случайном утоплении в бассейне под присмотром фитнес-инструкторов звучит крайне сомнительно.
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Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне спортивного клуба Как сообщают журналисты, два дня назад София Конкина отправилась в бассейн одного из столичных фитнес-клубов. Однако домой звездная наследница так и не вернулась. Стало известно, что 32-летняя София Конкина была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу поздно ночью. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти пациентку, но та скончалась вследствие отказа почек. Предварительная же причина смерти — утопление в пресной воде. Однако, как сообщают журналисты, семья погибшей не верит в эту версию. София была опытным пловцом и давно посещала тренировки. Возможно, после тщательной проверки представители правоохранительных органов изменят предыдущий вердикт. Известно, что София Конкина отправилась в спортивный клуб 22 сентября, но домой так и не вернулась. Встревоженные родственники самостоятельно предприняли поиски пропавшей, а на следующий день им позвонили из лечебного учреждения и сообщили, что пациентка в крайне тяжелом состоянии. А утром девушки не стало.
«Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование»,— сказал артист.
Несмотря на то, что следов насильственной смерти на теле ушедшей не обнаружили, родители Сони настояли на возбуждении уголовного дела.
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Telegram-канал "МК: Срочные новости" выяснил, почему о смерти Софьи Конкиной близкие узнали не сразу. Сначала из фитнес-клуба позвонили родным в Питере, а те связались с ее дочкой - девочка была уверенна, что с мамой все в порядке. Когда к Владимиру Конкину приехал представитель спортивного центра, актер не открыл дверь - посчитал, что парень хулиганит. ⠀ Напоминаем, что девушка утонула в бассейне - после происшествия ее отвезли в Боткинскую больницу. ⠀ #САО #БеговойРайон #СофияКонкина #ВладимирКонкин
«Слишком подозрительная смерть у этой девочки. Столько народу было вокруг и никто не заметил, что ей плохо? Что она захлебывается водой? Что не двигается?»
«Как они вообще могли ее пьяную в воду пустить? Дураку понятно, что это небезопасно!»— возмущена общественность.
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Дочь актера Владимира Конкина, 32-летняя София (Софья) погибла в Москве. Родные сутки не знали, что с ней произошло. Первую помощь дочери Софии Конкиной наглотавшейся 22 сентября воды в бассейне на улице Красная Пресня, оказывали посетители фитнес-клуба. К приезду врачей «скорой помощи» она, казалось, уже умерла, но медикам 03 удалось завести сердце.Вскоре,в больнице,она всё же скончалась...(((🌹🌹 #конкин#софияконкина#софьяконкина#смерть#rip#жесть
К слову, работников спортивного центра к ответственности пока не привлекают, органы ведут расследование, но уже делают отметки по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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Это совсем непростое дело и загадочная смерть Софии Владимировны Конкиной, дочери заслуженного артиста РФ Владимира Алексеевича Конкина, Совершенно не похожи на случайность. Во-первых, по стечению обстоятельств, камера наблюдения в помещении, где произошла смерть, по техническим причинам не работала, соответственно не могла зафиксировать возможные противоправные действия третьих лиц, во-вторых, персонал не обеспечил нахождение в фитнес-клубе спасателя, наблюдателя или тренера во время плавания посетителей клуба, это уже статья 238 УК РФ по факту, но до сих пор дело так и не возбуждено по непонятным для нас причинам, в третьих, утопление человека возможно и без нанесения телесных повреждений, следователь должен специализироваться на расследовании уголовных дел, связанных с утоплением, мы думаем, что такой уровень подготовки и знаний возможен только на более высоком уровне, чем районный отдел СК РФ, поэтому мной было незамедлительно подана жалоба на действия руководителя районного отдела СК РФ по городу Москве с целью избежать возможного давления должностных лиц фитнес-клуба «Джамп» на проведение доследственной проверки и дальнейшего возбуждении уголовного дела, так как тщательное изучение и фиксация любых доказательств по уголовному делу играют важное значение для установления истины. https://www.mk.ru/social/2020/09/27/advokat-vladimira-konkina-prosit-proverit-ne-ubili-li-ego-doch.html #конкинвладимир #конкин #софияконкина #смертьвбассейне #убийство #скрф #бастрыкин #адвокатнитченко #уголовноедело