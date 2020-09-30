Дочь Конкина убили. Ужасающие подробности трагедии

Анастасия Иванова

В деле о смерти дочери известного актера Владимира Конкина Софии появились пугающие подробности. После обнародования результатов экспертизы, благодаря которым удалось выяснить, что в организме Софии находились седативное вещество, следы препарата с сильным снотворным эффектом и содержалось 3 промилле алкоголя, отец забил тревогу и заявил, что его дочь жестоко убили, ведь версия о случайном утоплении в бассейне под присмотром фитнес-инструкторов звучит крайне сомнительно.

«Я требую, чтобы представители Следственного комитета провели тщательное расследование»,

— сказал артист.

Несмотря на то, что следов насильственной смерти на теле ушедшей не обнаружили, родители Сони настояли на возбуждении уголовного дела.

«Слишком подозрительная смерть у этой девочки. Столько народу было вокруг и никто не заметил, что ей плохо? Что она захлебывается водой? Что не двигается?»

«Как они вообще могли ее пьяную в воду пустить? Дураку понятно, что это небезопасно!»

— возмущена общественность.

К слову, работников спортивного центра к ответственности пока не привлекают, органы ведут расследование, но уже делают отметки по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подпишись на нас в Яндекс Новости