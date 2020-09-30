Доминикана возрождает туризм и готова принять гостей из России

Влада Некрасова

Директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко рассказала о том, как возрождается туристическая жизнь страны, о внедренных антикоронавирусных мерах и туристических предложениях, адаптированных к новой реальности.

– Галина, начнем с актуального вопроса об эпидемиологической обстановке в стране. Расскажите, каково актуальное положение дел, поделитесь последней статистикой заболеваемости COVID-19

– Доминиканская Республика фиксирует низкую заболеваемость COVID-19 в основных туристических районах: на неделе с 14 по 20 сентября число заболевших в турзонах составило 0,8% от количества всех заболевших в стране, или в абсолютных величинах – 36 случаев за указанный период. Стоит отдельно отметить, что в медицинских центрах данных зон уровень загруженности как отделений интенсивной терапии, так и стационаров – ниже 45%. И эта цифра в последние недели уверенно снижается.

Директор представительства министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко

Что касается проводимых в аэропортах выборочных дыхательных тестов на COVID-19, на текущий момент доля положительных случаев составляет всего 0,11%.

На 24 сентября по всей стране было зарегистрировано 385 новых случаев коронавируса, 2 смерти и 584 выздоровевших. Согласно последним данным, с начала пандемии в Доминиканской Республике общее количество случаев коронавируса составило 110 122, из них выздоровели 84 018 человек.

– Обнадеживающая статистика. Можно ли расценивать ее, как позитивный посыл к еще более активному восстановлению туристической жизни страны? На какие объемы вы планируете выйти в этом году?

– О прогнозах и восстановлении позиций пока говорить рано. Однако, сегодня мы уже можем констатировать – туризм в Доминикане однозначно оживает. За первые два месяца с момента открытия границ (1 июля) страна приняла более 100 тыс. туристов из США, Канады и некоторых стран Европы.

Приближающийся октябрь обещает стать еще более плодотворным. В начале месяца ожидается возобновление воздушного сообщения между Киевом и Ла-Романой, куда полетит национальный авиаперевозчик Украины МАУ, а также чартеры туроператора ANEX Tour Ukraine.

Октябрь обещает стать еще более плодотворным. В начале месяца ожидается возобновление воздушного сообщения между Киевом и Ла-Романой, куда полетит национальный авиаперевозчик Украины МАУ, а также чартеры туроператора ANEX Tour Ukraine.

Air Europa 3 октября возобновит рейсы в Пунта-Кану и увеличит объем перевозки в Санто-Доминго. Авиакомпания Iberia с конца месяца планирует запустить ежедневные рейсы в Санто-Доминго вместо пяти бортов в неделю. Авиакомпания Edelweiss увеличит количество рейсов из Швейцарии в Пунта-Кану.

Оживление ожидает и гостиничный сектор страны. В ближайшее время возобновить свою деятельность планируют такие известные отели, как Hilton La Romana, Iberostar Hacienda Dominicus, Majestic Colonial Punta Cana, Majestic Elegance Punta Cana, Nickelodeon Punta Cana, Club Med Punta Cana, TRS Turquesa, Grand Palladium Palace Punta Cana, Meliá Hotels Punta Cana и Now Onix Punta Cana.

– Как страна готовится к возвращению массового туризма? Какие меры предпринимаются для того, чтобы соответствовать посткоронавирусной реальности? Известно, что Доминикана установила одни из самых лояльных требований к въезду иностранцев.

– Да, это так. Но обо всем по порядку. Доминиканская индустрия туризма с 1 июля возобновила работу и внедрила строгие протоколы во всех сферах туристического сектора с тем, чтобы гарантировать здоровье и благополучие туристов, посещающих страну. В сентябре правительство «подкрепило» внедренные протоколы запуском тщательно продуманного Плана восстановления туризма, который включает меры, в настоящий момент не принятые ни в одной другой стране региона.

С 15 сентября от путешественников не требуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну. Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты туристам выборочно проводят дыхательные экспресс-тесты.

С 15 сентября от путешественников не требуется прохождение ПЦР-теста перед въездом в страну. Вместо этого по прибытии в доминиканские аэропорты туристам выборочно проводят дыхательные экспресс-тесты.

Более того, иностранным гостям, прибывающим в страну с 15 сентября по 31 декабря 2020 года, в момент регистрации в отеле предоставляется план помощи и медицинского страхования, призванный покрыть расходы на чрезвычайные ситуации, длительное проживание и изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения COVID-19. И, конечно, социальное дистанцирование и использование масок является обязательным в период пребывания посетителя в стране.

– Какие санитарные протоколы внедрены в отелях? Как к ним относятся туристы, которые уже отдыхают там?

– Наши отели, аэропорты и другие туристические организации прошли международную сертификацию по безопасности и санитарным условиям.

Помимо реорганизации пространства, компьютеризации обслуживания, обучения персонала, соблюдения норм дистанцирования и прочих специальных мер, сотрудники отелей и все поставщики товаров, работ и услуг теперь проходят санитарно-эпидемиологической контроль, регулярно сдают тесты на коронавирус и следуют специальному протоколу в отношении входа и выхода с территории комплексов.

Более того, помимо унифицированных на глобальном уровне протоколов по борьбе с COVID-19 отели внедряют дополнительные меры и стандарты, сотрудничая с мировыми лидерами в области инспекционно-сертификационных норм и профилактических технологий.

Так, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana разработал комплексный и улучшенный план санитарных норм и дезинфекции, реализуя глобальную программу Hard Rock SAFE +SOUND в сотрудничестве с компаниями Ecolab и NSF.

Комплекс Casa de Campo Resort & Villas запустил программу охраны здоровья «Casa Cares» с одной из самых опытных в мире инспекционно-сертификационных организаций HS Consulting. А Punta Cana Resort & Club внедрил план усиления норм безопасности «Принять новую реальность», располагая международной аккредитацией Saniconsult и ISO 9001.

Министерство туризма Доминиканской Республики запустило процесс сертификации нового протокола с Buro Veritas, европейской компанией, которая специализируется на контроле качества туристических направлений и объектов.

Со своей стороны Министерство туризма Доминиканской Республики запустило процесс сертификации нового протокола с Buro Veritas, европейской компанией, которая специализируется на контроле качества туристических направлений и объектов.

Все эти меры, внедряемые Министерством туризма Доминиканской Республики, призваны продемонстрировать готовность правительства обеспечить полную безопасность туристам, выбирающим страну в качестве направления номер один.

На наш взгляд, туристы не могут относиться к подобным инициативам сколько-нибудь негативно.

– Ясно, что пусть даже в краткосрочной перспективе, в посткоронавирусном мире увеличится интерес к оздоровительным турам, активному и эко-отдыху. Что может предложить Доминикана туристам с такими потребностями? Возможно, разработаны новые турпродукты?

– Мы готовы к приему любителей приключенческого и эко-туризма. Conde Nast Traveler не случайно назвал Доминикану карибским эко-раем. В стране великое множество мангровых лагун, сотни километров белоснежных пляжей, пики, на которые можно взбираться, бирюзовые воды для плавания и серфинга, и масса эко-курортов.

Мы готовы к приему любителей приключенческого и эко-туризма. В стране великое множество мангровых лагун, сотни километров белоснежных пляжей, пики, на которые можно взбираться, бирюзовые воды для плавания и серфинга, и масса эко-курортов.

Нашим гостям только нужно будет определиться с местностью для эко-отдыха, выбор которой – исключительно вопрос личных предпочтений.

Национальный парк Валье-Нуэво в Констанце, Пик Дуарте в центральных Кордильерах, пляж Ринкон на Самане, кэмпинг-курорт Eco del Mar в Педерналесе, высокогорная деревня Качоте на территории национального парка Сьерра-де-Баоруко, Купей и Пунта-Русия в Пуэрто-Плате, Эль-Каррисаль в Рестаурасьон, Ла-Сьенага в Харабакоа и Валье-дель-Тетеро в Центральных Кордильерах – вот лишь несколько мест, облюбованных экотуристами.

– По мнению многих экспертов туротрасли одной из тенденций также будет персонификация отдыха. Туристы захотят индивидуальных маршрутов за пределами раскрученных дестинаций. Что есть у Доминиканы для них?

– Доминикана крайне многообразна. Ее обширный потенциал еще даже вполовину не раскрыт большинством туристов, в сознании которых страна ассоциируется исключительно с восхитительными пляжами. Между тем, Доминикана – это невероятное биоразнообразие и культурное наследие.

Спрос на персонифицированные туры с лихвой удовлетворит целая палитра разноплановых предложений, причем речь идет как о пешеходных экскурсиях, так и поездках на индивидуальном транспорте в одни из самых уединенных уголков страны.

Среди «нетронутых» локаций - провинция Педерналес с ее захватывающими дух пустынными прибрежными пейзажами и гигантскими кактусами, горный регион Харабакоа с его густой растительностью и множеством идеальных для рафтинга рек и живописных водопадов.

Среди «нетронутых» локаций - провинция Педерналес с ее захватывающими дух пустынными прибрежными пейзажами. Гигантские кактусы вдоль местных дорог сменяются потрясающей красоты видами на бирюзовое море, которыми любуются и частенько попадающиеся здесь игуаны. К слову сказать, любоваться есть чем – именно здесь находится знаменитая «бухта орлов» Bahia de las Aguilas с пляжем, который, кажется, сохранился нетронутым со времен самих индейцев таино.

Также для индивидуальных вылазок интересным будет горный регион Харабакоа с его густой растительностью и множеством идеальных для рафтинга рек и живописных водопадов.

Стоит упомянуть, что среди индивидуальных туров часты запросы на дайвинг, которым Доминикана по праву может гордиться. Подводный мир страны находится под защитой в статусе национальных парков.

Туристов ждут коралловые рифы, пещеры, обломки галеонов и других кораблей, а также многоцветная морская жизнь. Выбрать есть из чего – вертикальные 40-метровые погружения вблизи острова Каталина, знакомство с черепахами и летучими скатами у удаленного Плайя-Фронтон в Лас-Галерас, снорклинг среди разноцветных рыбок у островка Кайо-Арена.

– Туристический офис Доминиканы всегда активно сотрудничал с туроператорами. Скажите, отразится ли коронакризис на ваших взаимоотношениях?

– Министерство всегда открыто для диалога и сотрудничества с туроператорами. Мы предпочитаем действовать в рамках совместных маркетинговых медиапланов: запускаем digital-проекты, активно работаем с инфлюенсерами, ищем возможности для outdoor-активностей.

И здесь можно с уверенностью сказать, что Министерство продолжит поддерживать туроператоров в рамках совместных маркетинговых кампаний, как это и было до пандемии.

Министерство всегда открыто для диалога и сотрудничества с туроператорами. Мы продолжим поддерживать туроператоров в рамках совместных маркетинговых кампаний, как это и было до пандемии.

– Когда, по вашим прогнозам, Доминикана сможет восстановить потерянные за время пандемии объемы российского турпотока?

– Власти страны считают, что восстановление отрасли будет происходить постепенно.

Строить прогнозы по объемам российского турпотока пока не представляется возможным ввиду того, что между странами пока не возобновилось авиасообщение. И потом, ситуация в мире меняется слишком быстро.

Одно можно сказать наверняка – по окончании сложившейся ситуации Доминикана будет в числе стран, сумевших наиболее эффективно справиться с пандемией COVID-19 и в кратчайшие сроки нивелировать ее последствия. И россияне прилетят на безопасные курорты.