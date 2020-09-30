«Егор классный парень» — Валя Карнавал рассказала всё про Егора Крида

Лидия Мартынова

Самая знаменитая девушка в российском Tik Tok — Валя Карнавал (по совместительству бывшая Егора Шипа) дала большое интервью, где впервые поделилась подробностями своей лав-стори (скорей всего дружеской) с Егором Кридом. Напомню, что Валентина сыграла главную роль в клипе Егора на трек «Девушку с картинки». Вот как вспоминает о знакомстве с Кридом Валя в проекте ТНТ MUSIC LIVE:

«До того, как встретиться на площадке, мы были не знакомы. Мы встретились на площадке. Я даже не знаю, как я попала в клип»

Валя Карнавал

Оказалось, Валя в клип залетела совершенно случайно без какой-либо протекции, хотя многие писали, что по блату:

«Егору нужна была девушка в клип, мне скинули сценарий, я прочитала, подумала, круто: «Я буду играть супер-пупер крутую девушку. Просто я подошла на эту роль, просто подошёл типаж. Вот и всё».

Валя Карнавал

Валя Карнавал очень прониклась к Егору и теперь называет его своим братишкой:

«Он не звездный, обычный, классный, мы быстро нашли общий язык, быстро нашли темы, чтобы смеяться, подшучивать друг на другом».

Валя Карнавал Подпишись на нас в Яндекс Новости