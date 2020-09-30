Ереван: Баку передал Турции руководство воздушными операциями в Карабахе

Влада Некрасова

Азербайджан передал ВВС Турции воздушное руководство нападением на Нагорный Карабах, сообщила сегодня, 30 сентября, пресс-служба Министерства обороны Армении.

Начиная с 10.00 среды, два истребителя F-16, осуществляющие вылеты из Кюрдамира, а также штурмовики Су-25 азербайджанских ВВС и разведывательно-ударные беспилотники «Байрактар» турецкого производства с большой высоты нанесли удары по населённым пунктам в Мартунинском и Гадрутском районах Республики Арцах (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.).

ВВС Азербайджана действуют под управлением дистанционного командного пункта E7-T из турецкого региона Эрзурум — Карс, утверждают в армянском военном ведомстве. Кроме того, на некоторой глубине от границы Гадрутского района действует командный пункт турецких дронов, который непосредственно управляет их огнём. Указанная информация непосредственно проходит мониторинг и фиксируется в едином командном пункте ПВО и авиации Азербайджана.

Более подробные сведения Минобороны Армении обещало представить позже.

Как сообщало ИА Newstes, по данным сайта Flightradar24 в течении всего дня 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе возобновились масштабные боевые действия, на армяно-турецкой границе дежурили «неустановленные» воздушные судна. По данным сайта, объекты выполняли полёт в районе горы Арарат (расположена на турецкой территории), сменяя друг друга. «Судя по всему, они собирали разведывательную информацию. Исходя из траектории полёта одного из данных объектов, можно предположить, что он вылетел из авиабазы беспилотников „Батман“. Беспилотники с этой авиабазы также принимали участие в ударах в Сирии», — отметили тогда военные эксперты. В течении дня близко к армяно-турецкой границе летал также авиационный комплекс радиообнаружения и наведения ВВС Турции Boeing 737 AEW&C (4B829F).

Армянская сторона опубликовала 30 сентября фотографии обломков сбитого накануне штурмовика Су-25 ВВС республики. Ранее в среду Ереван обнародовал имя пилота боевой машины, как утверждает Минобороны Армении, сбитого турецким истребителем F-16 с территории Азербайджана. Это — майор ВВС Армении Валерий Данелин. В заявлении МИД Армении отмечалось, что «турецкие ВВС проводят провокационные полёты по всей линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана», а также «по всей протяжённости армяно-турецкой границы, в отдельных случаях нарушая воздушные рубежи Республики Армения». «Провокационные действия турецких вооружённых сил серьёзно угрожают региональной безопасности и препятствуют усилиям международного сообщества по прекращению боевых действий (в зоне карабахского конфликта. — Ред.). Решительно осуждаем провокационные действия Турции и требуем незамедлительного вывода турецких вооружённых сил, в том числе авиации, из зоны конфликта», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны Армении, многоцелевой истребитель F-16 ВВС Турции сбил штурмовик Су-25 ВВС Армении. Указывалось, что турецкий самолёт поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населённым пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк на территории Армении. В это время действия ПВО ВС Армении поддерживала авиация. В ходе выполнения боевой задачи армянский Су-25 был сбит турецким истребителем. Средства контроля зафиксировали турецкий самолёт на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров, говорилось в сообщении. Минобороны Азербайджана опровергло утверждения о поражении турецким истребителем армянского штурмовика.

Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.