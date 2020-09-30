Фильм о Карабахе исключили из программы ММКФ, чтобы не обострять конфликт

Лидия Мартынова

Фильм "Врата в рай" режиссера Дживана Аветисяна исключили из внеконкурсной программы Международного московского кинофестиваля (ММКФ), чтобы избежать столкновений между армянской и азербайджанской диаспорами в Москве, сообщил РИА Новости программный директор ММКФ Кирилл Разлогов.

Собеседник агентства отметил, что фильм - результат международной копродукции, значительная часть действия происходит в Нагорном Карабахе и касается этапов военного конфликта 1990-х годов.

"Когда конфликт разгорелся и произошла эскалация, мы сочли, что показ этой картины слишком рискованный. Он, во-первых, создает иллюзию, что мы выступаем на какой-то одной стороне, а не следуем нашей государственной политике... Во-вторых, из соображений того, чтобы избежать столкновений между диаспорами армянской и азербайджанской в Москве", - сообщил Разлогов.

Он добавил, что это "история фотографов, которые снимали эту ситуацию", картина не касается непосредственно войны, хотя сделана "явно с армянской стороны". "Мы с удовольствием покажем эту картину на фестивале в апреле будущего года, если к тому времени вооруженный конфликт утихнет и будет очередное перемирие", - заключил Разлогов.

Действие фильма "Врата в рай" разворачивается в 2016 году, когда известный немецкий журналист Робет возвращается в Арцах, чтобы осветить события войны, вновь разразившейся после 22-летнего перемирия. Там он знакомится с оперной певицей, которая, как позднее узнает Роберт, является дочерью пропавшего без вести фотожурналиста, которого Роберт пытался спасти из плена и чьи фотографии он впоследствии выдал за свои.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.