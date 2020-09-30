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Газовый монополист Польши избавляется от конкурентов «российской угрозой»

Газовый монополист Польши избавляется от конкурентов «российской угрозой»

Польская госкомпания PGNiG продолжает выступать за то, что частные импортеры трубопроводного газа обязаны иметь запасы топлива в местном хранилище, услуги которого дорого. Она мотивирует это тем, что страна должна быть готова к любым сценариям с поставками российского газа. При этом Варшава сама выступает за отказ от топлива из России, а газовые трейдеры обвиняют власти в том, что в Польше устанавливают монопольное положение госкомпании под видом борьбы с российской угрозой.

«Газ — необычный бизнес в нашей стране. У нас немало угроз», — заявил изданию Montel глава PGNiG Ежи Квечински. Поэтому, по его словам, требования к импортерам трубопроводного газа иметь запас в хранилище — не только вопрос безопасности поставок, но и всей экономики Польши. Президент госкомпании сказал, что страна должна быть готова ко всем сценариям поставок газа из России, в том числе к остановке.

Подобные заявления вызывают искреннее удивление не только в Москве, но и у трейдеров, которые хотят импортировать газ в Польшу и продавать его там. Во-первых, PGNiG сама собирается отказаться от поставок российского газа с 2023 года. Во-вторых, по мнению трейдеров, Варшава создает абсолютно неконкурентный рынок газа в стране в угоду монополисту.

Как сообщает Montel, трейдеры импортного трубопроводного газа требуют, чтобы польские власти предоставили им такие же права, как и импортерам СПГ. Речь идет о том, что с октября 2023 года тех освободят от обязательств по созданию запасов газа в хранилище Польши.

Европейская федерация трейдеров энергоресурсами (EFET), членами которой являются более 130 международных компаний, заявила, что все мощности единственного терминала СПГ забронировала PGNiG и таким образом именно она выиграет от решения польских властей и никакого усиления конкуренции на польском рынке не будет. Более того, госкомпания владеет почти всем хранилищем и установило высокие тарифы для трейдеров.

Как отмечает Montel, обязательства по наличию запасов газа в хранилище для трейдеров, которые импортируют меньше 100 млн кубометров газа в год установили в Польше в 2016 году. И после этого, по данным регулятора ERO, многие компании покинули польский рынок. В ноябре прошлого года Еврокомиссия заявила, что польские обязательства для трейдеров нарушают законодательство ЕС и уже вызвали искажение рынка.

«Когда Польша объявила о введении обязательств, правительство ссылалось на безопасность поставок из-за зависимости от российского газа, однако долгосрочный контракт с „Газпромом“ завершается в 2022 году, так почему же обязательства сохраняются?», — сказал Montel один из трейдеров.

EFET, тем временем, призвала Варшаву или убрать обязательства для всех трейдеров, или изменить стоимость хранения газа.

По данным Statista, в прошлом году Польша потребила 20,4 млрд кубометров газа. В то же время добыча PGNiG в Польше составила около 3,8 млрд кубометров в год, а ее импорт — более 14,85 млрд кубометров. Таким образом госкомпания является, по сути, монополистом на польском рынке.

Одной из причин противостояния Варшавы проекту «Северного потока — 2» называется также экономическая причина. В PGNiG опасаются, что немецкие трейдеры могут выйти на рынок Польши с более дешевым российским газом и потеснить местного монополиста.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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