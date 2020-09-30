Газовый монополист Польши избавляется от конкурентов «российской угрозой»

Влада Некрасова

Польская госкомпания PGNiG продолжает выступать за то, что частные импортеры трубопроводного газа обязаны иметь запасы топлива в местном хранилище, услуги которого дорого. Она мотивирует это тем, что страна должна быть готова к любым сценариям с поставками российского газа. При этом Варшава сама выступает за отказ от топлива из России, а газовые трейдеры обвиняют власти в том, что в Польше устанавливают монопольное положение госкомпании под видом борьбы с российской угрозой.

«Газ — необычный бизнес в нашей стране. У нас немало угроз», — заявил изданию Montel глава PGNiG Ежи Квечински. Поэтому, по его словам, требования к импортерам трубопроводного газа иметь запас в хранилище — не только вопрос безопасности поставок, но и всей экономики Польши. Президент госкомпании сказал, что страна должна быть готова ко всем сценариям поставок газа из России, в том числе к остановке.

Подобные заявления вызывают искреннее удивление не только в Москве, но и у трейдеров, которые хотят импортировать газ в Польшу и продавать его там. Во-первых, PGNiG сама собирается отказаться от поставок российского газа с 2023 года. Во-вторых, по мнению трейдеров, Варшава создает абсолютно неконкурентный рынок газа в стране в угоду монополисту.

Как сообщает Montel, трейдеры импортного трубопроводного газа требуют, чтобы польские власти предоставили им такие же права, как и импортерам СПГ. Речь идет о том, что с октября 2023 года тех освободят от обязательств по созданию запасов газа в хранилище Польши.

Европейская федерация трейдеров энергоресурсами (EFET), членами которой являются более 130 международных компаний, заявила, что все мощности единственного терминала СПГ забронировала PGNiG и таким образом именно она выиграет от решения польских властей и никакого усиления конкуренции на польском рынке не будет. Более того, госкомпания владеет почти всем хранилищем и установило высокие тарифы для трейдеров.

Как отмечает Montel, обязательства по наличию запасов газа в хранилище для трейдеров, которые импортируют меньше 100 млн кубометров газа в год установили в Польше в 2016 году. И после этого, по данным регулятора ERO, многие компании покинули польский рынок. В ноябре прошлого года Еврокомиссия заявила, что польские обязательства для трейдеров нарушают законодательство ЕС и уже вызвали искажение рынка.

«Когда Польша объявила о введении обязательств, правительство ссылалось на безопасность поставок из-за зависимости от российского газа, однако долгосрочный контракт с „Газпромом“ завершается в 2022 году, так почему же обязательства сохраняются?», — сказал Montel один из трейдеров.

EFET, тем временем, призвала Варшаву или убрать обязательства для всех трейдеров, или изменить стоимость хранения газа.

По данным Statista, в прошлом году Польша потребила 20,4 млрд кубометров газа. В то же время добыча PGNiG в Польше составила около 3,8 млрд кубометров в год, а ее импорт — более 14,85 млрд кубометров. Таким образом госкомпания является, по сути, монополистом на польском рынке.

Одной из причин противостояния Варшавы проекту «Северного потока — 2» называется также экономическая причина. В PGNiG опасаются, что немецкие трейдеры могут выйти на рынок Польши с более дешевым российским газом и потеснить местного монополиста.