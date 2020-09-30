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Где этим летом отдохнули россияне: данные социологов

Где этим летом отдохнули россияне: данные социологов

ВЦИОМ подвел итоги летнего туристического сезона 2020. Согласно полученным данным, больше половины (64%) россиян этим летом отдыхали дома и на даче. Больше всего довольны своим отдыхом те, кто выезжал за пределы своего города.

Несмотря на то, что с 1 июля многие города России начали ослаблять связанные с коронавирусом ограничения, большинство россияне все же решили не уезжать далеко от дома. По данным ВЦИОМ, 37% опрошенных отдыхали дома, а 27% – на даче.

В другой город летом ездили только 9% опрошенных, в Краснодарский край – 6%, а в Крым – 4%. Эти цифры соответствуют майским планам россиян. За границей, по данным ВЦИОМ, отдохнули всего 0,5% россиян против 8% в аналогичный период прошлого года (в мае 2020 года за границей планировали отдохнуть 4% опрошенных).

Планы на отдых (вне и внутри страны) пришлось поменять каждому пятому опрошенному – 22% поменяли место отдыха, 23% вообще отказались от отпуска.

ТОП-3 причины перемены планов: коронавирус и карантинные меры (58%), финансовые проблемы (18%) и закрытые границы (11%).

Средние затраты на отпуск летом 2020 г. составили 32 592 р. (на 18,5% меньше, чем в 2019 г.) при планируемом бюджете в 49 500 рублей (на 14% меньше, чем в 2019).

Большинство отдыхавших этим летом (и дома, и вне его) остались довольны своим отдыхом (71%). Но среди тех, кто выезжал за пределы своего города, села и дачи, уровень удовлетворенности выше: 90% против 10% недовольных.

# Интересное
По материалам: atorus.ru

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