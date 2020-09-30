Где разместить стиральную машину в маленькой студии

Алексей Вольцев

Распространенное современное бюджетное жилище молодых семей — небольшая студия. На маленьких площадях стараются разместить как можно больше функциональной мебели и бытовой техники. Где разместить стиральную машину в маленькой студии вопрос актуальный для любых новоселов, даже при малосемейном составе.

Решают, как лучше сэкономить место? На небольшой площади кухни, выделенной в общем пространстве жилища или установить в малогабаритной ванной комнате. Важно не только соблюсти удобство пользования, вписаться в дизайн и стилистику интерьера, но и выбрать место с учетом безопасности эксплуатации, с защитой от влаги и механических воздействий на оборудование.

В обоих вариантах размещения стиральной машины есть положительные и отрицательные моменты.

Установка на кухне





Не большие по площади ванные комнаты, совмещенные с санузлами, можно рационально использовать для размещения стиральной машины внеся некоторые замены по составу. Саму ванную емкость целесообразно убрать и установить более компактную душевую кабину или соорудить отдельный поддон. Специальная раковина над стиральной машиной или раковина с тумбой, снабженная столешницей, очень экономят место и удобны в применении.

При установке стирального агрегата в ванной рекомендуется учитывать следующие моменты:

помещение снабжено всеми необходимыми средствами коммуникаций необходимых для установки и работы стиралки;высокая внешняя влажность требует организацию мощной принудительной вентиляции и просушки во избежание появления коррозии;для установки под раковиной выбирают подходящий по размерам агрегат и предусматривают особый слив;удобно замачивать белье перед стиркой белья в машине;гидроизоляция пола в ванной уменьшит последствия от неожиданных протечек оборудования.

Важно! Открытая дверь стиральной машины не должна препятствовать свободному проходу в помещение.

Где разместить стиральную машину в маленькой студии – вопрос индивидуальный и принимают решение с учетом рассмотрения всех положительных и отрицательные моментов каждого варианта.