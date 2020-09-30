Готовьтесь к концу эпохи: миру предрекли скорый уход нефти в прошлое

Анастасия Иванова

Аналитики французского нефтегазового концерна Total допустили завершение "нефтяной эпохи" в мире уже в среднесрочной перспективе, передает Bloomberg.

Специалисты компании убеждены, что к 2030 году человечество постепенно сделает выбор в пользу более экологичных энергоносителей в частности, природного газа. В Total считают, что названный вид топлива вскоре станет играть ключевую на глобальном рынке.

Кроме того, полагают французские эксперты, к 2050 году значительно увеличится спрос на электричество, которое покроет до 40% потребностей мира в энергии, добавляют Argunenti.ru. В настоящее время его доля составляет около 20%, напомнили в Total.

передавало, что Bloomberg представил прогнозы аналитиков по пределам падения цен на "черное золото".