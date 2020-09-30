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Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке

Хиромантия: как определить порчу по линиям на руке

Хиромантия — наука, которая может многое рассказать о человеке: количество браков, кармические испытания, призвание в жизни, а также негативные программы. Если на вас наложена порча или проклятье, это сразу будет заметно по линиям на руке.


Для того чтобы определить порчу и раскрыть того, кто ее навел, опытному хироманту нужно не больше минуты. За это время и вы по линиям на руке сможете узнать о себе всю подноготную. Команда сайта dailyhoro.ru предлагает использовать экспресс-гадание по руке, которое поможет определить порчу и снять ее.

Как определить порчу по линиям на руке


Линия проклятья пролегает близ холма Венеры — рядом с большим пальцем. На рисунке она показана в виде красной линии. Порчу могли наслать недавно, но не исключено, что она досталась по наследству от родителей. Посмотрите внимательнее, если линия проклятья берет начало из линии семьи, то вы имеете дело с родовой порчей. И этот знак можно заметить как на правой, так и на левой руке. Если же порча была целенаправленно наведена на вас, то знак проклятья будет находиться только на одной руке.

Обратите внимание и на линию детей. Если знак соприкасается с ней, то порча затронет и ваших детей. Если на обеих руках похожая картина, значит, проклятье насылал кто-то сильный, тот, кто знаком с черной магией. 


Однако наличие порчи — не приговор. Со временем линия может исчезнуть. Для этого желательно чаще ходить в церковь, больше молиться. При помощи различных практик вы также можете снять порчу и поставить энергетическую защиту от любого зла. Но помните, что воздействие порчи и проклятья различны. От родового проклятья избавиться не так-то просто. Как точно проверить, что ваш род проклят? Проанализируйте свою семью. Были ли в роду колдуны, алкоголики, сумасшедшие, самоубийцы? Если это так, то ваши руки наглядно показывают вам, что причины ваших неудач и несчастий скрыты в жизни предков.

Как определить порчу на одиночество


Одним из сильных видов проклятий издавна считается порча на одиночество или, как ее называют в народе, венец безбрачия. Линия вдовства находится возле кольца Меркурия. Порчу наводят соперники или недоброжелатели, как на весь род, так и на отдельного человека.

Проклясть на несчастья в личной жизни могут и мужчин, и женщин. Знак считается предзнаменованием большого горя, сильной печали, разбитого сердца и несчастной любви. Нередки случаи, когда линия одиночества появлялась под воздействием сильного эмоционального потрясения: супружеской измены, болезненного разрыва.

Наличие венца безбрачия — не конец счастливой жизни. Если пересмотреть свои внутренние установки, то можно изменить судьбу и свести с ладоней это ужасный знак. Многие практики советуют при наличии линии вдовства кардинально изменить свою жизнь: сменить имидж, найти новую работу, переехать в другой город или страну, сформировать новую систему взглядов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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