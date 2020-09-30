«Идиот такой!» — в сеть слили разговор Юлии Михальчик, в котором она унизила Эмина
Не секрет, что скоро у любимчика слушателей Эмина намечена 3-я по счету в его жизни свадьба с дочерью замглавы минобороны Азербайджана Фатимой Садыковой. По случаю радостной новости артистка Юлия Михальчик решила «вставить свои 5 копеек» (как и, собственно, по любому другому случаю) и нелестно отозвалась о женихе в личных телефонных разговорах.
Кажется, ее собеседнику не стоило доверять, ведь он обнародовал «грязные» записи и подпортил репутацию главной сплетницы российской эстрады.
«Жен уже 99, самое главное, что будет ее обеспечивать. Ну будешь ты 10-ой, зато у тебя все ровно»
«Пожалеет, что могу сказать. Эмин немножко идиот такой, жук»,— говорит она анониму.
Впрочем, народ уже давно не удивляется ее «острому язычку» и количеству производимых Юлей сплетен. Прости, Эмин, в этой ситуации ты далеко не особенный. Как говорят в сети, под «прицел» Михальчик попадает любой, кто еще дышит.
«Почему бы Михальчик хоть раз не попробовать продвинуться за счет голоса, а не мерзких сплетен? Она же когда-то заявляла, что она певица»,— недоумевают в сети.
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Стихи: Михаил Гуцериев @gutserievmedia, муз: Эд Дрюитт, Эндрю Джексон, саунд-продюсер: Дмитрий Дубинский @dmitryzjuk. Небольшой отрывок из нашего online-концерта, который вы сможете увидеть и услышать в самое ближайшее время! 💋 #скоро #концерт #юлиямихальчик #живойзвук