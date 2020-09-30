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Исходя из зарплаты. В России может измениться порядок расчета МРОТ

Исходя из зарплаты. В России может измениться порядок расчета МРОТ
Правительство внесло в Государственную думу законопроект, которым предлагается установить новый порядок и установления минимального размера оплаты труда (МРОТ), исходя из медианной заработной платы.

Проект закона опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Документом предлагается установить размер МРОТ с 1 января на уровне 12 792 рубля.

"Минимальный размер оплаты труда на очередной год устанавливается федеральным законом и исчисляется с учетом значения медианной заработной платы, рассчитанной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, за предыдущий год", – говорится в тексте документа.


сообщило, что в Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2021-2023 годы.
# Россия
По материалам: ria.ru

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