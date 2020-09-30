Эксперт: Снижение акций Сбера перед «отсечкой» пугает

Влада Некрасова

Сегодня, 30 сентября, российский рынок акций открылся разнонаправленной динамикой биржевых индексов. По данным на 10.00, индекс Мосбиржи опускался на 0,05% и достиг 2908,55 пункта, а индекс РТС рос на 0,27%, до 1158,75 пункта.

К 10.13 индекс Мосбиржи торговался на уровне 2906,35 пункта (-0,13%), а РТС — на уровне 1165,40 пункта (+0,84%).

Напомним, накануне российский рынок акций потерял около 0,6% по индексу Мосбиржи. С открытием европейских торгов начали падать западные площадки, потянув за собой вниз нефть и отечественные акции.

«Но больше всего настораживает снижение на 1,4% акций Сбербанка, — отмечает главный аналитик компании „Алор брокер“ Алексей Антонов. — Сегодня они предпоследний день будут торговаться с дивидендами, но даже фактор кануна закрытия реестра не вызвал подъема акций. Неужели 8-процентная дивидендная доходность никому не нужна?»

По мнению эксперта, такую ситуация можно объяснить лишь тем, что нерезиденты, которых в торгуемых бумагах банка большинство, не верят в возможность дальнейшего роста российского рынка акций.