Энергетический прогноз на октябрь 2020 года

Вадим Карасев

Энергетический прогноз на октябрь поможет вам понять, как привлекать удачу и в какие дни энергетический фон будет наиболее благоприятным. Эксперты расскажут о силе слов и о главных талисманах.

Нередко люди перетягивают на себя чужие проблемы. Очень важно в этом месяце сфокусироваться на себе, чтобы на все хватило времени и жизненной энергии. Умеренный эгоизм пойдет на пользу.

Нумерологический прогноз

Октябрь пройдет под управлением числа Пять. Если в октябре кому-то часто будет попадаться данное число, это значит, что человеку необходимо продолжать двигаться в том направлении, которое он выбрал и которому он следует сейчас.

Днями энергетического подъема можно считать 5, 10, 14 и 23 октября. В эти дни миром будет править созидательная энергия чисел, которую можно направить в то русло, которое вы посчитаете нужным.

Энергетические спады ожидают нас 1, 9, 18, 21, 25 октября. В эти дни лучше не тратить силы и время попусту.

Астрологический прогноз

Энергетический подъем в октябре ожидает представителей таких Знаков, как Овен, Лев, Скорпион и Козерог. Особенно важной для этих людей будет вторая и третья декады месяца, ведь 4 числа от ретроградности избавится Плутон. Примерно к 10 числу планета наберет силы, что даст всем Знакам больше позитивной энергии.

Остальным Знакам не стоит переживать, поскольку для них вторая половина месяца тоже будет более благоприятной. Особенно стоит выделить последние несколько дней, в которые Меркурий и Венера встретятся в Знаке Весов.

Ключевое слово и стихия октября

Главным словом второго месяца осени можно назвать «желание». Чаще говорите себе «я желаю», «моё желание исполнится». Это идеальное время для постановки новых задач и для определения направления дальнейшего движения.

Можно смело загадывать желания, ставить новые цели, заниматься поисками новых увлечений. Чтобы желания сбывались чаще, полезно будет научиться правильно их формулировать.

Главной стихией октября станет Огонь. Его сила будет умеренной, разбавленной другими стихиями, но все равно это означает, что нужно идти вперед и не бояться трудностей на своем пути. Мир может измениться в одночасье. Дела могут срываться без особых причин. Энергия октября наполнена яркостью и неординарностью.

Лучшие талисманы на октябрь

Самым главным талисманом окажется красный цвет. Можно чаще надевать красную одежду, ставить на рабочий стол компьютера или телефона красные обои. Особенно это касается всех, кто хочет преуспеть в бизнесе и в работе.

Из камней-талисманов стоит выделить сердолик, янтарь, тигровый глаз. Это камни стихии Огня, которая будет преобладающей в октябре. Эти камни прекрасно сочетаются с украшениями из золота. Огонь также не приемлет притворства и ненатуральности, так что не стоит покупать домой искусственные цветы и носить дешевую бижутерию.

О других энергетических помощниках вы можете узнать из нашей статьи о главных талисманах октября. Помните о том, что талисманы — лучшие проводники в мир удачи и хорошего настроения. Не стоит ими пренебрегать.

Лучший аромат для духовных практик в октябре — корица и цитрусовые (лимон, грейпфрут, апельсин). Можно зажигать такие ароматические палочки или лампы во время медитаций, чтения молитв. Также полезно будет работать интеллектуально в такой атмосфере.

Как восстанавливать энергию в октябре

Быстрее всего энергетика людей будет восстанавливаться во время уединения. Лучший отдых — в родных стенах, в спокойной обстановке. Если продолжать подвергать себя воздействию негатива или много общаться с людьми, можно выбиться из сил.

Отдыхать нужно и во время работы, делая короткие перерывы. В такие моменты лучше пользоваться специальными дыхательными упражнениями — гимнастикой для наискорейшего обретения сил.