Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости

Анастасия Иванова

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил российскому изданию «Коммерсант», что в этой прибалтийской республике по-прежнему ждут Владимира Путина для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Приглашение Путину было отправлено в прошлом году.

«Мы действительно пригласили ряд глав государств, но ответа от российского президента на официальное приглашение не получили. Приглашение остается в силе для всех, за время карантина его не отозвали», — сказал Рейнсалу.

Он также не исключил возможности своей встречи и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я всегда открыт для встречи с моим российским коллегой, особенно сейчас, когда Эстония входит в Совбез ООН в качестве непостоянного члена. Если такая потребность есть, Эстония всегда готова к диалогу», — сказал эстонский министр.

«На различных международных мероприятиях мы здоровались друг с другом, но двусторонней встречи не было. Такая же ситуация на протяжении многих лет и у других моих балтийских коллег», — добавил Урмас Рейнсалу.

При этом, впрочем, эстонский министр в беседе уже традиционно допустил ряд оскорблений России, про которую он сказал, что «не видит в ней страну, которая бы уважала международное право и территориальную целостность соседних стран».

«Думаю, в Эстонии реалистично оценивают Россию. Мы обеспокоены позицией ее нынешнего руководства, которое не заинтересовано в соблюдении международных обязательств, в том числе, в уважении территориальной целостности других стран. Мы встревожены агрессией со стороны России, которая направлена против Украины и Грузии», — подчеркнул Рейнсалу.

Он, впрочем, добавил: «Вообще мы, конечно, заинтересованы в придании нашим отношениям нового импульса, в дружественных и взаимовыгодных отношениях с Россией. Но не вне контекста международных отношений, где предварительным условием для дружественных отношений для России является соблюдение международного права».

При этом Рейнсалу призвал Евросоюз дать ответ на «отравление» Алексея Навального «настолько сильный, насколько это возможно».

«Мы имеем дело с еще одним случаем нарушения международного права, который требует решительного международного ответа. Именно поэтому ЕС должен воспользоваться всеми возможными мерами, в том числе и санкциями. Крайне важно, чтобы Россия полностью сотрудничала с Организацией по запрещению химического оружия для выявления фактов и привлечения виновных к ответственности. Эстония совместно с рядом других стран—членов ЕС выступает за то, чтобы по этому вопросу Евросоюзом была принята единая позиция», — подчеркнул глава эстонского МИДа.

Также беседа коснулась закрытых границ. «Ограничения ввели как страны ЕС, так и Россия. И я хочу подчеркнуть, что это не политическое решение, а санитарно-эпидемиологическое. И я рад, что, когда надо было решить частные вопросы, например, по воссоединению семей, наше министерство и посольство России в Таллине успешно сотрудничали. Сейчас граница не закрыта насовсем, как во времена Холодной войны. Движется грузовой транспорт, границу могут пересечь дипломаты, или студенты, или те, у кого есть вид на жительство. Но двусторонних переговоров о дальнейшем открытии границы с Россией мы с ней не ведем, так как ЕС совместно принимает решения об открытии границ третьим странам, и Россия на данный момент не в этом списке. Надеюсь, что показатели заболеваемости снизятся и трансграничное передвижение возобновится в полной мере. Но к сожалению, судя по ситуации в мире и в Европе в частности, уже идет вторая волна», — отметил Рейнсалу.

Отвечая на вопрос, можно надеяться на открытие границ до конца года, министр отметил, что «надежда умирает последней».

«Мне хотелось бы начать будущий год с чистого листа и забыть про коронавирус. Я бы загадал это на Новый год», — сказал Урмас Рейнсалу.