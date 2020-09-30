Эстония оскорбляет Россию, но ждёт Путина в гости
Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил российскому изданию «Коммерсант», что в этой прибалтийской республике по-прежнему ждут Владимира Путина для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Приглашение Путину было отправлено в прошлом году.
Он также не исключил возможности своей встречи и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Я всегда открыт для встречи с моим российским коллегой, особенно сейчас, когда Эстония входит в Совбез ООН в качестве непостоянного члена. Если такая потребность есть, Эстония всегда готова к диалогу», — сказал эстонский министр.
При этом, впрочем, эстонский министр в беседе уже традиционно допустил ряд оскорблений России, про которую он сказал, что «не видит в ней страну, которая бы уважала международное право и территориальную целостность соседних стран».
Он, впрочем, добавил: «Вообще мы, конечно, заинтересованы в придании нашим отношениям нового импульса, в дружественных и взаимовыгодных отношениях с Россией. Но не вне контекста международных отношений, где предварительным условием для дружественных отношений для России является соблюдение международного права».
При этом Рейнсалу призвал Евросоюз дать ответ на «отравление» Алексея Навального «настолько сильный, насколько это возможно».
Также беседа коснулась закрытых границ. «Ограничения ввели как страны ЕС, так и Россия. И я хочу подчеркнуть, что это не политическое решение, а санитарно-эпидемиологическое. И я рад, что, когда надо было решить частные вопросы, например, по воссоединению семей, наше министерство и посольство России в Таллине успешно сотрудничали. Сейчас граница не закрыта насовсем, как во времена Холодной войны. Движется грузовой транспорт, границу могут пересечь дипломаты, или студенты, или те, у кого есть вид на жительство. Но двусторонних переговоров о дальнейшем открытии границы с Россией мы с ней не ведем, так как ЕС совместно принимает решения об открытии границ третьим странам, и Россия на данный момент не в этом списке. Надеюсь, что показатели заболеваемости снизятся и трансграничное передвижение возобновится в полной мере. Но к сожалению, судя по ситуации в мире и в Европе в частности, уже идет вторая волна», — отметил Рейнсалу.
Отвечая на вопрос, можно надеяться на открытие границ до конца года, министр отметил, что «надежда умирает последней».