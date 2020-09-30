«Это преступление», — Ангела Меркель признала ситуацию с Навальным международной проблемой

Алексей Вольцев

На днях Алексей Навальный, в организме которого недавно было найдено запрещенное вещество, рассказал общественности, что после случившегося встречался с Ангелой Меркель (Angela Merkel). Она, в свою очередь, сделала публичное заявление относительно загадочного отравления российского оппозиционера, дала понять, что разбирательства по делу будут продолжаться и признала инцидент преступлением.

«Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице»: Навальный подтвердил, что Меркель посетила его в больнице



Счастье то какое, когда приходят работодатели. — Соня Соня (@SonyaSonyaya_) September 28, 2020

«Это не двустороннее дело, но преступление, которое произошло на российской территории и которое является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, а потому также и международный вопрос. Мы подождем результатов ОЗХО и затем обсудим в кругу ЕС необходимую реакцию»,

— объявила Меркель.

Меркель, выступившая с осуждением по поводу нарушения запрета использования химического оружия, призвала российское правительство дать ответы по делу. Обсуждения о развитии событий и принятии мер будут продолжаться в Брюсселе, также сообщила 30 сентября.

Я что-то не пойму, а Навальный в Германии всех бабулечек около себя собирает? Его уже посетили Меркель, Алексиевич... Очень жду, когда Ахеджакова рванёт? Пора! — Lora (@Lora020563) September 29, 2020

Напомним, инцидент случился 20 августа, когда Алексей находился на борту самолета Томск-Москва. Оппозиционер почувствовал себя плохо, что заставило пилотов сделать вынужденную посадку в Омске. В местной больнице БСМП №1 Навальный уже находился в состоянии комы, после чего был транспортирован специальным рейсом в немецкую клинику «Шарите».

NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании, но тайно встречался с Меркель. Делайте выводы сами. — Тихий ужас (@zexep) September 29, 2020

На встрече с Меркель Навальный попросил не выселять его до конца Октоберфеста. — Aйбoлит (@Ajbolit_Genesis) September 29, 2020

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