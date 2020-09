«Это преступление», — Ангела Меркель признала ситуацию с Навальным международной проблемой

View this post on Instagram

Мир реагирует на официальное заключение об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим отравляющим веществом группы «Новичок». ⠀ Ангела Меркель, канцлер Германии: Алексей Навальный — жертва преступления. Кто-то хотел, чтобы он замолчал. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснения по поводу произошедшего. ⠀ Михаил Ходорковский, общественный деятель: Кремлевская банда продолжает и расширяет использование ОМП в своих политических целях. Убежден — это дело рук Пригожина, одобренное Путиным. ⠀ Борис Джонсон, глава правительства Великобритании: Химическое оружие было использовано против Алексея Навального. Правительство России теперь должно объяснить, что случилось с Навальным. ⠀ Джо Байден, кандидат в президенты Америки: В очередной раз Кремль применил излюбленное оружие — агент класса веществ «Новичок» — чтобы заставить замолчать политического оппонента. ⠀ Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: Не в первый раз нарушен запрет на использование химического оружия… Принимая во внимание политический статус Алексея навального в России, нападение на него поднимает серьезные вопросы. ⠀ BBC: Западная разведка считает, что «Новичок» переработали в сложно обнаруживаемое орудие убийства скрытыми методами, применяемыми оперативниками ГРУ. ⠀ The Washington Post: Режим президента России Владимира Путина снова поймали на попытке убить видного оппонента оружием, запрещенным международным договором. ⠀ CNN: Лидеры по всему миру, включая немецкого канцлера Ангелу Меркель и британского премьер-министра Бориса Джонсона, выступили с сильным осуждением и призвали правительство России дать ответы. Но президент США Дональд Трамп, которого жестко критиковали за его мягкий подход к России, практически молчал об отравлении Навального. ⠀ В следующем посте расскажу, как от политических оппонентов избавлялись во Франции… ⠀ #навальный #новости #ходорковский #меркель #путин #новичок #скабеева #симоньян #соловьев #россия #отравление #яды #германия #франция #макрон #байден #сша