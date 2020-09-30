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«Это преступление», — Ангела Меркель признала ситуацию с Навальным международной проблемой

«Это преступление», — Ангела Меркель признала ситуацию с Навальным международной проблемой

На днях Алексей Навальный, в организме которого недавно было найдено запрещенное вещество, рассказал общественности, что после случившегося встречался с Ангелой Меркель (Angela Merkel). Она, в свою очередь, сделала публичное заявление относительно загадочного отравления российского оппозиционера, дала понять, что разбирательства по делу будут продолжаться и признала инцидент преступлением.


«Это не двустороннее дело, но преступление, которое произошло на российской территории и которое является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия, а потому также и международный вопрос. Мы подождем результатов ОЗХО и затем обсудим в кругу ЕС необходимую реакцию»,

— объявила Меркель.
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Мир реагирует на официальное заключение об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим отравляющим веществом группы «Новичок». ⠀ Ангела Меркель, канцлер Германии: Алексей Навальный — жертва преступления. Кто-то хотел, чтобы он замолчал. Мы ожидаем, что российское правительство даст объяснения по поводу произошедшего. ⠀ Михаил Ходорковский, общественный деятель: Кремлевская банда продолжает и расширяет использование ОМП в своих политических целях. Убежден — это дело рук Пригожина, одобренное Путиным. ⠀ Борис Джонсон, глава правительства Великобритании: Химическое оружие было использовано против Алексея Навального. Правительство России теперь должно объяснить, что случилось с Навальным. ⠀ Джо Байден, кандидат в президенты Америки: В очередной раз Кремль применил излюбленное оружие — агент класса веществ «Новичок» — чтобы заставить замолчать политического оппонента. ⠀ Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции: Не в первый раз нарушен запрет на использование химического оружия… Принимая во внимание политический статус Алексея навального в России, нападение на него поднимает серьезные вопросы. ⠀ BBC: Западная разведка считает, что «Новичок» переработали в сложно обнаруживаемое орудие убийства скрытыми методами, применяемыми оперативниками ГРУ. ⠀ The Washington Post: Режим президента России Владимира Путина снова поймали на попытке убить видного оппонента оружием, запрещенным международным договором. ⠀ CNN: Лидеры по всему миру, включая немецкого канцлера Ангелу Меркель и британского премьер-министра Бориса Джонсона, выступили с сильным осуждением и призвали правительство России дать ответы. Но президент США Дональд Трамп, которого жестко критиковали за его мягкий подход к России, практически молчал об отравлении Навального. ⠀ В следующем посте расскажу, как от политических оппонентов избавлялись во Франции… ⠀ #навальный #новости #ходорковский #меркель #путин #новичок #скабеева #симоньян #соловьев #россия #отравление #яды #германия #франция #макрон #байден #сша

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Меркель, выступившая с осуждением по поводу нарушения запрета использования химического оружия, призвала российское правительство дать ответы по делу. Обсуждения о развитии событий и принятии мер будут продолжаться в Брюсселе, также сообщила 30 сентября.

Напомним, инцидент случился 20 августа, когда Алексей находился на борту самолета Томск-Москва. Оппозиционер почувствовал себя плохо, что заставило пилотов сделать вынужденную посадку в Омске. В местной больнице БСМП №1 Навальный уже находился в состоянии комы, после чего был транспортирован специальным рейсом в немецкую клинику «Шарите».


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По материалам: popcake.tv

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