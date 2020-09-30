Кабмин предложил направить в бюджет в 2021-2023 годах дополнительно 200 млрд рублей

Анастасия Иванова

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, которым предлагается перечислить в бюджет дополнительные 200 млрд рублей от продажи акций Сбербанка. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Пакет законов о покупке кабмином акций Сбербанка у Центробанка был принят в марте 2020 года. Одна из основных причин такого решения — освободить Банк России от части полномочий и облегчить ему исполнение контрольной функции. Регулятор в итоге сохранял у себя прибыль в размере 500 млрд, 200 из которых должны были идти на потенциальные убытки от продажи ЦБ санируемых банков.

До 200 миллиардов из этих денег кабмин теперь предлагает направить в федеральный бюджет.

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