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Кабмин предложил направить в бюджет в 2021-2023 годах дополнительно 200 млрд рублей

Кабмин предложил направить в бюджет в 2021-2023 годах дополнительно 200 млрд рублей

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, которым предлагается перечислить в бюджет дополнительные 200 млрд рублей от продажи акций Сбербанка. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Пакет законов о покупке кабмином акций Сбербанка у Центробанка был принят в марте 2020 года. Одна из основных причин такого решения — освободить Банк России от части полномочий и облегчить ему исполнение контрольной функции. Регулятор в итоге сохранял у себя прибыль в размере 500 млрд, 200 из которых должны были идти на потенциальные убытки от продажи ЦБ санируемых банков.

До 200 миллиардов из этих денег кабмин теперь предлагает направить в федеральный бюджет.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в сентябре.

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По материалам: pnp.ru

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