Как сделать светящуюся гирлянду своими руками

Роман Иванов

Елка и гирлянда, пожалуй, единственные вещи, которые приходят на ум при упоминании новогодних украшений. В отличие от поделок от простых бисерных и бумажных поделок, гирлянду сделать не так-то просто.

Преимущество данного творения в том, что его можно сделать из простых материалов, которые имеются практически в каждом доме. В этой статье мы расскажем вам об одном из самых простых и увлекательных способов создания светящейся гирлянды

Гирлянда из лампочек

Это первый и, наверное, самый интересный способ создания гирлянды. Основой для нашего творения будут лампочки на 220 В. Для начала нам нужно подготовить все необходимое:

Инструменты для работы - ножницы, отвертка и кусачки. Лампочки. Двухжильный изолированный провод - 6 метров. Рулетка, изолента. Термоусадка.

Вместо обычного двухжильного провода можно использовать витую пару. Её преимущество во внешнем виде. Гирлянда, сделанная из витой пары проводов, будет иметь более праздничный вид. Процесс изготовления следующий - для начала, возьмите провод и отрежьте от него 9 ровных частей, по 50 см. Оставшуюся часть длиной в 150 см мы не трогаем. Возьмите куски проводов и очистите их края от изоляции. Для этого можно использовать кусачки, но лучше всего подойдет специальный инструмент для снятия изоляции. Чтобы не нарушить структуру тканевой оплетки, её необходимо прижечь. На изолированные края проводов наденьте термоусадку. Необходимо раскрутить патроны и соединить проводки, после соединения одной цепи вкрутите лампы в каждый патрон.

Важно! Соединяйте лампы параллельно. Так, если одна из них перегорит, остальные будут светиться дальше.

Работа завершена - можете вешать вашу гирлянду на елку и смело зажигать. Теперь вы видите, в этом нет ничего сложного, и здесь не требуются особые знания в области электрофизики.

Если по какой-либо причине у вас нет лампочек на 220 В, то можете использовать лампочки на 12 Вольт(20 шт.) или на 6 Вольт(40 шт.). Вам нужно использовать такое количество лампочек, чтобы их напряжение в сумме было 220 Вольт.

В случае с применением суммарного напряжения, лучше использовать последовательное соединение лампочек. Это необходимо для того чтобы общее напряжение ламп суммировалось.

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Улучшение старой гирлянды

Этот способ требует меньше усилий, но не так интересен. Вам не нужно делать всё с нуля, вам нужно просто взять старую гирлянду и модернизировать её. Для этого вам понадобятся:

Бумажные стаканчики. Ножницы и плотная бумага. Клей или двухсторонний скотч.

Процесс изготовления будет следующим - возьмите один стаканчик, разрежьте и разверните его. Он будет использоваться в качестве декоративной обертки. Вырежьте заготовки из бумаги и приклейте их на стаканчики с помощью клея или скотча. На дне каждого стаканчика необходимо вырезать небольшое отверстие для каждой лампочки. Вставляете лампочки в отверстия и закрепляете скотчем.

Поздравляем, наша гирлянда готова! Способ отлично подойдет для тех, у кого уже есть рабочая гирлянда, или же просто нет времени и сил для создания чего-то нового.