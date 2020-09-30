Как туристический рынок пережил «день X» 20 сентября

Анастасия Иванова

Туроператоры и представители туристической розницы оценили спрос на туры после 20 сентября. Именно с этой даты фейки в соцсетях и некоторых СМИ «пророчили» ввод повторных ограничений из-за второй волны коронавируса. Поддались ли туристы панике или проигнорировали ложную информацию?

ТУРИСТАМ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛОЖНО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ О ПОЕЗДКЕ

Напомним, с конца мая в информационном пространстве усиленно муссировались слухи о наступлении осенью второй волны коронавируса и грядущими вслед за этим повторными ограничениями и закрытиями. В качестве «дня X» называлось 20 сентября.

«Вестник АТОР» узнал у представителей турбизнеса, как рынок отреагировал на приближение и прохождение «роковой» даты. По словам экспертов, глобальной приостановки продаж в связи с «назначенной датой» нового «ковидного апокалиписиса» не произошло: турист никуда не ушел, спрос на путешествия есть.

Однако россиянам и сейчас сложно принимать решение о покупке тура на фоне инфовбросов и хайповых заголовков о ситуации с COVID-19, возвращении «удаленки» и ужесточении мер Роспотребнадзора к выезжающим за рубеж.

Как отмечают эксперты Национального туроператора АЛЕАН, по этим причинам полная картина о том, куда и когда можно поехать, формируется у туристов достаточно поздно. Как следствие, большинство бронирований фактически совершается в формате last minutes.

Глубина продаж остается маленькой, в среднем за 7-14 дней до даты поездки

«Глубина продаж остается маленькой, в среднем за 7-14 дней до даты поездки», – подтвердили эти данные и в компании «Мультитур».

Представители АЛЕАН приводят следующую статистику: 70% сентябрьских продаж по внутренним направлениям – это туры с низкой глубиной. Лишь около 20% бронирований приходится на октябрь и порядка 5% – на новогодние даты и зимний период в целом. При этом объем продаж на внутреннем рынке в сентябре относительно того же месяца прошлого года вырос на 20-30%.

КРАТКОСРОЧНЫЕ СПАДЫ ПРОДАЖ НЕИЗБЕЖНЫ

О том, что спрос на туры есть, и объемы продаж все же растут, несмотря на неизбежные краткосрочные заминки из-за информационного фона, сообщают представители других туроператорских компаний.

Так, по наблюдениям специалистов туроператора ICS Travel Group, интерес к отдыху и поездкам отмечался и до «дня X», однако он не так активно конвертировался в забронированные туры. После наступления этой даты реальных бронирований стало больше. Но, по мнению туроператора, в текущих условиях потребители сохранят предсказуемую осторожность.

Спрос после 20 сентября достаточно быстро вернулся и объемы продаж снова стали расти

По информации экспертов туроператора Space Travel, небольшая пауза в продажах случилась лишь на 38 неделе, предшествующей «пресловутой дате 20 сентября». Однако спрос достаточно быстро вернулся и объемы снова стали расти. Каждую неделю отмечается рост на 30%-35%.

В Space Travel подчеркивают другой важный тренд: увеличивается продолжительность туров. Туристы стали ездить на более длительные сроки, например, на 3-4 недели. Это говорит о том, что россияне соскучились по полноценному отдыху и готовы путешествовать дольше обычного.

КАКИЕ ЕСТЬ СТИМУЛЫ ДЛЯ РОСТА ПРОДАЖ

По оценке представителей АЛЕАН, стимулом для бронирования туров по внутренним направлениям на перспективу может стать второй этап акции по возврату туристического кешбэка, который наступит в октябре. Многие туристы заняли выжидательную позицию.

«Те, кто присматривался, но так и не принял решение о покупке тура по России, ждут начала акции с кешбэком, чтобы купить туры с существенным дисконтом и на выгодных условиях», – считают эксперты АЛЕАН.

Те, кто присматривался, но так и не принял решение о покупке тура по России, ждут начала второй акции с кешбэком

По мнению представителей других туристических компаний, еще одним поводом для увеличения продаж станут ноябрьские праздники и новогодние каникулы, так как потребность в отдыхе из-за скомканного летнего сезона остается высокой.

«По мере формирования и запуска продаж туров на Новый год количество бронирований на этот пиковый период растет», – рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

НУЖНО БОЛЬШЕ ЗАРУБЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Туроператоры также отмечают огромный отложенный спрос на зарубежные туры. Сегодня с целью туризма россияне на прямых рейсах могут путешествовать в Турцию, Мальдивы, ОАЭ и Египет.

При этом на Мальдивы и ОАЭ стоит лишь по два прямых рейса в неделю, а Египет с перевозкой лишь в Каир бюджетным путешественникам не интересен. Участники туротрасли надеются на открытие новых заграничных направлений.

Туроператоры ожидают открытия границ с популярными направлениями осенне-зимнего сезона

«Мы ожидаем открытия границ с популярными направлениями осенне-зимнего сезона», – сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

Фактором, стимулирующим глубину продаж на таких направлениях, как ОАЭ и Мальдивы, является дефицит перевозки и высокая стоимость билетов на ближайшие вылеты. По информации экспертов Space Travel, билеты в эконом классе на Мальдивы на некоторые даты стоит 190 тыс.р.

По этой причине туристы все активнее бронируют поездки на экзотические курорты в глубину, с отправлением в ноябре и декабре.

«Средняя глубина бронирований – 30 дней и она продолжает увеличиваться», – подчеркивают в Space Travel. По данным компании, растет и количество запросов на Новый год, однако спрос сейчас ограничен малыми объемами перевозки.

ТОП-3 САМЫХ БРОНИРУЕМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЕНТЯБРЯ

По информации туроператоров и сети турагентств «1001 тур», на выездном рынке в сентябре лидером продаж предсказуемо стала Турция.

По данным TEZ TOUR, в сезоне-2020 на турецком направлении востребованы отели категории 5*, которые выбирают порядка 80% туристов. Практически половина всех продаж приходится на туры продолжительностью 10 дней. Около 50% путешественников отправляются на турецкие курорты с детьми.

На внутреннем рынке в разгаре бархатный сезон на черноморских курортах. По данным туроператора АЛЕАН, в сентябре 63% всех продаж приходится на курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе), 13,5% – на Крым, чуть более 10% бронирований – на Абхазию. Доля экскурсионных туров и поездок в другие регионы России оценивается в 13,2%.

В сентябре 63% всех продаж пришлось на курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсе), 13,5% – на Крым

По данным «Интуриста», рост бронирований на внутренних направлениях в августе составил 65% к прошлому году, в сентябре – 62%. В ТОП продаж «Интуриста» входят Турция (Анталья и Даламан и Стамбул), Сочи и другие курорты Краснодарского края, Крым и Санкт-Петербург.

В тройке бронирований ANEX Tour – Турция, курорты Краснодарского края, экскурсионные направления России (Калининградская область, Казань, Санкт-Петербург, Хакасия).

В рейтинге продаж ICS Travel Group лидирует Россия, далее следуют Турция, ОАЭ, Мальдивы. Наибольшим спросом у клиентов Space Travel пользуются Мальдивы, ОАЭ, а также Турция и Египет.