Карта желаний на октябрь 2020 года: как правильно ее составить

Вадим Карасев

Карта желаний на октябрь — незаменимый помощник, который поможет не потеряться в веренице дней и найти путь к исполнению задуманного.

Карты желаний с каждым годом набирают все большую популярность, что доказывает их эффективность. Коллаж с заветными мечтами работает по законам фэн-шуй. Каждый отдельный человек имеет тысячи желаний, и именно карта помогает их сгруппировать, четко сформировать и визуализировать, а после направить запрос во Вселенную. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает переместить свои планы на октябрь из подсознания в реальный мир, чтобы в течение 31 дня достичь желаемого.

Октябрь-2020 — месяц исполнения желаний

Для того чтобы карта желаний получилась правильно и помогла в исполнении желаний, важно наполнить ее космической силой. Дни силы октября — самое лучшее время для создания коллажа, потому что в это время все, о чем желает и мечтает человек, становится сценарием его жизни. Это время, когда каждое слово и поступок человека становятся жизнеспособными.

02.10 — переход Венеры в Знак Девы. Отличное время для того, чтобы навести гармонию в своем внутреннем мире, расставить желания по полочкам и выбрать то, что принесет максимальное удовлетворение. Темы: любовь, семья, счастье, благородные поступки.

13.10 — противостояние Марса. День дает шанс начать жизнь с чистого листа, избавившись от сдерживающих факторов и установок, которые тормозят личностное и профессиональное развитие. Темы: личные успехи, экстремальные ситуации, выдержка, воля, достижение желаемого, победа, смелость.

16.10 — Новолуние в Весах. Самый удачный день октября для создания карты желаний. В этот день любые планы могут стать реальностью. Главные темы: романтика, внутренний покой, свобода от материального мира, духовный рост, интуиция, успех у противоположного пола, яркое самовыражение.

Как правильно составить карту желаний

Все мечты, которые вы разместите на карте, должны быть конкретными, искренними, осознанными. Не стоит записывать то, что получится достичь только через 5 лет. Ваша задача — поставить цели, которые удастся исполнить в течение месяца. Если желание не до конца обдуманно, оно просто попадет в копилку «невыполнимых планов».





Желания загадывайте о себе и для себя — это как-никак ваша карта. Кроме того, пожелания для других людей могут исказиться, исполниться не так, что принесет много беспокойств. Если вам хочется пожелать что-то для другого, желайте это для себя, к примеру: «Я стану женой заботливого и верного супруга» или «Я мама счастливой дочери». Конкретика — ваш билет в новую жизнь. Двусмысленные запросы Вселенная может обработать в негативном ключе.

Серьезно отнеситесь к выбору картинок для 9 секторов. Не нужно бездумно распечатывать картинки дорогих машин, замков и мешков с деньгами — это слишком общие, пусть и хорошие визуализации. Серьезно продумайте свои желания на месяц, выпишите их на отдельный листочек. И только когда определитесь со списком, приступайте к поиску фотографий — они должны максимально детально описывать ваши цели.

Наполните карту позитивной энергией и вашим стремлением исполнить мечты. В этом деле отлично помогут аффирмации по секторам. Секторов 9, где в центре — вы, а вокруг вас — сферы жизни. Заполняйте карту всегда с себя, и только после переходите к остальным. Самое главное — не оставляйте пустых секторов. Да, за месяц мало что можно изменить в масштабном плане, поэтому ищите маленькие планы. Если какой-то из секторов не заполнен, это приведет к дисгармонии во всех сферах жизни.

Когда карта готова, ее требуется активизировать. Для этого практики советуют записать на ней легкое желание, которое вам не составит труда осуществить в этот же день: купить любимый торт, посмотреть вечером фильм, позвонить подруге, лечь спать раньше полуночи. Как только вы исполните самое простое желание, карта заработает на полную силу.