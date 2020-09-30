Ливия возобновляет добычу и может развалить сделку ОПЕК+

Влада Некрасова

После установления перемирия в Ливии возобновляют добычу нефти. К марту страна может довести экспорт до 1 млн баррелей в сутки. Для других экспортеров нефти, которые хотели бы роста цен на сырье, это не самая лучшая новость. Эксперты предупреждают, что из-за Ливии может развалиться сделка ОПЕК+.

Во вторник, 30 сентября, возобновилась добыча нефти на ливийском месторождении Сарир компании Arabian Gulf Oil. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на странице нефтедобытчика в Facebook. Сейчас добыча составляет 30 тыс. баррелей в сутки, но, как отмечает Bloomberg, ее можно вернуть на уровень 200 тыс. баррелей.

Также Arabian Gulf Oil возобновила добычу на месторождениях Мессла и Хамада и они уже дают дополнительные 73 тыс. баррелей в сутки.

Агентство Bloomberg сообщает, что в работу возвращается большая часть нефтяной отрасли Ливии — порты и месторождения. Крупнейший в стране промысел Шарара, правда, пока закрыт. Государственная National Oil Corp. заявила, что его должны покинуть иностранный наемники и другие боевики и только после этого добыча возобновится.

Если в начале сентября добыча в Ливии составляла рекордно низкие 80 тыс. баррелей, то сейчас ее уже увеличили до 300 тыс. баррелей. JPMorgan Chase & Co. прогнозирует, что к марту добыча может вырасти до 1 млн баррелей в сутки.

Потенциал дополнительной добычи нефти в Ливии оказывает мощное давление на нефтяные котировки, так как трейдеры волнуются по поводу будущего спроса на сырье из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса. В результате цена марки Brent продолжает держаться на уровне чуть выше $ 40.

Добыча в Ливии будет под пристальным вниманием ОПЕК, так как картель пытается ограничить добычу и стабилизировать цены, считает аналитик NKC African Economics Кристоф Потгейтер.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков отмечает, что квоты ОПЕК+ на добычу углеводородов на Ливию в настоящее время не распространяются.

«Предполагалось, что страна не сможет выйти в ближайшее время из гражданской войны, а значит ей и квоты устанавливать не нужно. Но если Ливия начинает восстанавливать добычу, то это приведет к новой волне падения цен на нефть, — говорит эксперт. — Ведь переизбыток предложения на мировом рынке вырастет. И в данном случае вопрос объема поставок нефти из Ливии будет второстепенным. Участники сделки ОПЕК+ могут указать, что-либо нужны квоты на Ливию, либо они также перестанут выполнять взятые на себя обязательства».